Castelsangiovanni in festa per i 100 anni di nonna Ida

Castel San Giovanni in festa per i 100 anni di nonna Ida. Non potevano mancare torta, palloncini e un brindisi, rigorosamente con vino piacentino, per fare i migliori auguri alla nonnina del Comune della Valtidone.

Accanto a lei, i parenti più stretti e il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, che ha voluto festeggiare la sua concittadina, come testimoniano le foto condivise sui profili social del Comune.