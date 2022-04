Centro prelievi, torna l’accesso diretto dalle 8 e 30 alle 10 e 30

Si comunica che, a partire dal lunedì 11 aprile, cambiano le modalità di accesso ai Centri prelievi (Laboratorio analisi) degli ospedali di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

Da quel giorno, l’attività sarà così organizzata, da lunedì a sabato:

– accesso su prenotazione dalle ore 7.30 alle 8.30

– accesso diretto dalle ore 8.30 alle 10.30

Le modalità indicate sono applicate sia per gli adulti sia per i bambini sotto i 10 anni, cui sono riservati specificatamente alcuni accessi giornalieri prenotabili; in alternativa, anche i piccoli possono presentarsi ad accesso diretto.

Si fa presente che le prenotazioni già in atto saranno garantite, anche se collocate nella fascia oraria dalle 8.30 alle 10.30.

Le donne in gravidanza continuano invece, come già accadeva in precedenza, ad avere un accesso diretto al prelievo.

I prelievi urgenti non devono più essere prenotati ma accedono direttamente dalle 8.30 alle 10.30.

Per la prenotazione dei prelievi nella fascia oraria 7.30-8.30 (per gli ospedali di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola) è possibile rivolgersi:

– agli sportelli Cup del territorio (l’elenco è consultabile su www.ausl.pc.it/accesso_semplificato/sportellounico.asp)

– al numero gratuito di prenotazione 800.651.941

e non più in farmacia.

Nulla cambia invece per inoltre gli altri punti prelievo del territorio, che continuano a svolgere la propria attività solo su prenotazione, secondo le consuete modalità. L’elenco è disponibile qui: http://www.ausl.pc.it/specialisti/laboratorio_analisi/laboratorio_analisi.asp