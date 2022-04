“C’era una volta la Val d’Arda romanica” Mercoledì la visita virtuale

Il giorno 6 aprile, alle ore 21, tornano le consuete visite guidate virtuali in occasione dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza.

Oltre al borgo di Castell’Arquato, sono diversi gli oratori o le chiese romaniche che ancora popolano questa stupenda valle dell’Appennino piacentino. Da Vigoleno, a Mignano e altri oratori inediti…Un itinerario ricco di sorprese in luoghi da andare a scoprire in una visita dal vivo, per poter scoprire queste meraviglie con i propri occhi. L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 21. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web. Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.