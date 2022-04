Che fine ha fatto il piano logistico di Gossolengo? Questa sera incontro del Pd

Si torna a parlare di logistica a Gossolengo per iniziativa del circolo del Partito Democratico locale, con un incontro pubblico lunedì 4 aprile, alle ore 21, presso la biblioteca “Paolo Boiardi”. Al confronto sono stati invitati Carlo Merli, imprenditore nel settore logistico, l’architetto ed urbanista Gian Paolo Passoni e il segretario provinciale del Pd Carlo Berra.

Ricordiamo che il Comune dell’hinterland piacentino è salito più volte nei mesi scorsi alla ribalta delle cronache per l’ipotesi di un nuovo insediamento produttivo di grandi dimensioni in un’area da 150mila metri quadrati complessivi, situata oltre la strada Regina che collega Gossolengo a Quarto. Il piano all’attenzione dell’amministrazione comunale e di quella provinciale, contro il quale è nato un comitato, è ancora in attesa di ricevere le necessarie autorizzazioni e i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni urbanistiche sono scaduti da tempo.

Il Pd si chiede quali siano le prossime mosse dell’Amministrazione di Gossolengo? “C’è molto silenzio sulla vicenda – commenta la vicesegretaria dem Elisabetta Rapetti e consigliere comunale di minoranza – speriamo che prevalga il buon senso per il bene del paese e del nostro territorio. I tempi sono maturi specialmente tra gli addetti ai lavori, per capire che determinati insediamenti, preziosi per l’economia della nostra provincia, necessitano di una rete di servizi che a Piacenza esistono, ma che si devono sviluppare ulteriomente in prossimità di snodi autostradali o sottoforma di collegamenti locali ferroviari. Non all’imbocco della Val Trebbia. L’incontro del 4 aprile è finalizzato a capire, attraverso esperti del settore, le enormi potenzialità della logistica che necessita di una sua identita’ all’interno della definizione di attività cosidette “produttive” e nelle programmazioni provinciali territoriali”.