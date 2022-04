“Chi siamo?” Gli studenti di Cortemaggiore si raccontano sul palco del teatro Duse

Raccontarsi attraverso il gioco teatrale, perché chiedersi “chi siamo?” è la prima domanda per capire il presente e, di conseguenza, prepararsi al futuro. Hanno provato a farlo i ragazzi e le ragazze delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di 1° grado di Cortemaggiore grazie al laboratorio teatrale “Istantanea – indagine poetica sul nostro presente” a cura di Beatrice Baruffini condotto da Teatro Gioco Vita a partire da febbraio e ormai alle battute finali. Un progetto proposto dall’Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico”, dirigente scolastico ingegner Antonino Candela, su interessamento delle professoresse Ombretta Rizzi e Zaira Arace, ha preso il via alla fine di febbraio.

Il 4 e 6 aprile in programma un momento di “restituzione” finale aperto alle famiglie: lunedì 4 aprile alle ore 16 con la classe 1 A e alle ore 17.30 con la classe 1 B; mercoledì 6 aprile alle ore 16 con la classe 1 B e alle ore 17.30 con la classe 2 B. Il Teatro Duse è stato messo a disposizione dal Comune di Cortemaggiore grazie alla collaborazione dell’assessore Luca Tacchini, mentre il progetto formativo di Teatro Gioco Vita è inserito nel programma “InFormazione Teatrale” proposto con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I ragazzi e le ragazze saranno seguiti da Beatrice Baruffini, regista, autrice e formatrice teatrale che ha curato il progetto, con l’assistenza tecnica di Marco Gigliotti.

«Un’istantanea – spiega la Baruffini – è una fotografia che viene sviluppata immediatamente dopo essere stata scattata. L’impressione quindi è di avere, anche solo per un attimo, catturato il presente che diventa tangibile attraverso la foto. Un presente che si mostra a qualcuno, che si fa vedere. L’indagine poetica serve per restituire uno spaccato contemporaneo su una classe di alunni che, attraverso un percorso teatrale, riusciranno alla fine a raccontare chi sono, sia attraverso dati quantitativi, sia con immagini teatrali e testi raccolti nell’arco del progetto. Il teatro, con i suoi strumenti, servirà per portare i contenuti in una dimensione poetica, studiata apposta per incontrare il pubblico che avrà, al momento dell’azione performativa, un’istantanea su quattro classi di scuola secondaria di 1° grado nel 2021/2022».