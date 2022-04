Ciclismo, i giovani dell’Aspiratori protagonisti in terra lombarda

Podi centrati e sfiorati per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi nella domenica di gare in terra lombarda, con il team di Sarezzo nuovamente protagonista.

A Camignone (Brescia), secondo posto in volata per Matteo Mori, con il ciclista bresciano che sfiora la doppietta stagionale dopo la vittoria inaugurale di Salizzole. Per lui, piazza d’onore allo sprint negli Esordienti secondo anno dietro solamente per un soffio al bergamasco Cristian Mazzoleni (Pedale Brembillese), con il podio completato da Giacomo Agostino (Costamasnaga).

Per il sodalizio saretino, doppia top ten nella categoria Juniores a Treviglio, con il novarese Mirko Bozzola (vincitore alla Novara-Suno) quarto e con il compagno di squadra Riccardo Barbuto ottavo. Corsa decisa allo sprint anche se condizionata da alcune cadute nel finale con gli imprevisti che hanno coinvolto o rallentato (è il caso per esempio di Bozzola) anche alcuni atleti della formazione del ds Bardelloni.

Risultati

Juniores Treviglio: 1° Dario Igor Belletta (GB Team Pool Cantù) 89 chilometri in 1 ora 58 minuti 29 secondi, media 45,525 chilometri orari, 2° Alessandro Perracchione (Energy Team Young Bikers), 3° Luca Giaimi (Team Giorgi) a 4 secondi, 4° Mirko Bozzola (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 5° Luca Rinaldi (Romanese), 6° Andrea Gritti (Ciclistica Biringhello), 7° Mattia Sambinello (Canturino 1902), 8° Riccardo Barbuto (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 9° Juan David Sierra (Ciclistica Biringhello), 10° Davide Donati (Ciclistica Trevigliese).

Esordienti secondo anno Camignone: 1° Cristian Mazzoleni (Pedale Brembillese) 34 chilometri 400 metri in 50 minuti 11 secondi, media 41,129 chilometri orari, 2° Matteo Mori (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 3° Giacomo Agostino (Costamasnaga), 4° Luca Mazza (Sangiulianese), 5° Ryan Zaccone (Pedale Senaghese), 6° Davide Gileno (Brugherio Sportiva), 7° Mattia Caloni (Brugherio Sportiva), 8° Pietro Cermenati (Pedale Senaghese), 9° Riccardo Farias (Biassono), 10° Nicolò Franchina (Gazzanighese G.b.c. App.).

Nelle foto Rodella, l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi protagonista in terra lombarda