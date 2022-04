Ciclismo, per il Cadeo Carpaneto tris di piazzamenti a Dro

Tris di piazzamenti nel 25 aprile in sella per il Cadeo Carpaneto, protagonista oggi a Dro (Trento). Nelle Esordienti, la carpanetese Beatrice Naturani ha colto un bel quinto posto nella classifica dei primi anni. Per il sodalizio del presidente Mauro Veneziani, doppia top ten nelle Allieve: quinta l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, decima la varesotta Martina Barbiero.

Risultati

Classifica Donne Esordienti primo anno Dro: 1° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori), 2° Francesca Ferraro (Conscio Pedale del Sile), 3° Elena D’Agnese (Valvasone), 4° Emma Visintin (Valvasone), 5° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto), 6° Giorgia Nervo (Team Femminile Trentino), 7° Gioia Zaccai (Valvasone), 8° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 9° Sara Enzo (Conscio Pedale del Sile), 10° Ilary Campagnolo (Lupi).

Donne Allieve Dro: 1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 52 chilometri 150 metri in 1 ora 35 minuti, media 32,724 chilometri orari, 2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’) a 2 secondi, 3° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 4° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera), 5° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 6° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’), 7° Lara Dalbosco (Team Femminile Trentino), 8° Alice Bulegato (Young Team Arcade), 9° Giulia Gironda (Scuola ciclismo Vo’), 10° Martina Barbiero (Cadeo Carpaneto).