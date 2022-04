Ciclismo piacentino protagonista a Pasqua: Arianna Giordani (VO2 Team Pink) seconda a Ponte a Egola

Pasqua con un podio e tre piazzamenti per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink a Ponte a Egola (Pisa), sede della manifestazione “Pasqualando”. La domenica in sella era iniziata con la doppia top ten a firma reggiana nelle Esordienti secondo anno, con le “panterine” Sara Veneri e Serena Zannoni che hanno chiuso rispettivamente al quarto e all’ottavo posto.

Da un podio sfiorato a uno conquistato: nelle Allieve, infatti, la piacentina Arianna Giordani ha conquistato un bel secondo posto, regolando il gruppo delle inseguitrici (ricco di frecce veloci) alle spalle della vincitrice per distacco Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile). Nello sprint per la piazza d’onore, in evidenza anche un’altra “panterina”, la ligure Irma Siri, quinta. Domani, per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink appuntamento a San Mauro Pascoli, mentre il VO2 Team Pink parteciperà alla corsa per Donne Open a Monselice.

Nella top ten Allieve a Ponte a Egola entra anche la bresciana Asia Zanardini, giovane ciclista della scuderia piacentina Cadeo Carpaneto.

Risultati

Donne Allieve Ponte a Egola: 1° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile) 44 chilometri in 1 ora 16 minuti 28 secondi, media 34,525 chilometri orari, 2° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 9 secondi, 3° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 4° Chantal Pegolo (Conscio Bike Fruli), 5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Maddalena Lodi Rizzini (Cycling Team Petrucci), 7° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 8° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi), 9° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi), 10° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto).

Donne Esordienti secondo anno Ponte a Egola: 1° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce) 33 chilometri in 1 ora 1 minuto 45 secondi, media 32,065 chilometri orari, 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 3° Azzurra Ballan (Unione ciclistica Lupi), 4° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 6° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori), 7° Giada D’Antoni (Il Pirata Official Team), 8° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori), 10° Giulia Franceschini (Stella Alpina Renazzo)