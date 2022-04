Ciclismo, secondo podio in due giorni per l’Allieva Irma Siri

Secondo podio in due giorni per l’Allieva Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), terza ieri (domenica) a Bovolone (Verona) e oggi alla piazza d’onore al Criterium Liberazione di Crema nel 25 aprile in sella. Per la ligure del sodalizio piacentino, infatti, è arrivato un bel secondo posto allo sprint, che ha premiato un’altra atleta ligure, Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), regolando una fuga a sei che ha spaccato la corsa. A 34 secondi è giunto il gruppo, domato dalla “panterina” piacentina Arianna Giordani, settima.

In precedenza, il sodalizio del presidente Massimo Arnesano aveva brillato anche nella corsa per Donne Esordienti con la coppia reggiana formata da Sara Veneri (da Reggiolo) e Giulia Casubolo (da Quattro Castella), rispettivamente settima e ottava al traguardo e quarta e quinta tra le atlete al secondo anno in categoria. In questo caso, la corsa è stata decisa da una fuga a due che ha premiato Maria Acuti (al bis dopo il successo 2021) sull’emiliana Alessia Orsi.

Risultati

Ordine d’arrivo Allieve: 1° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) 41 chilometri 600 metri in 1 ora 4 minuti, media 39 chilometri orari, 2° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 3° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin), 4° Arianna Bianchi (Biesse Carrera), 5° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 6° Marina Filimon (Gioca in Bici Oglio Po), 7° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 34 secondi, 8° Silvia Milesi (Biesse Carrera), 9° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 10° Ellis Lazzarin (Busto Garolfo).

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 23 chilometri 400 metri in 35 minuti 48 secondi, media 39,218 chilometri orari, 2° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 3° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service) a 31 secondi, 4° Anna Bonassi (Mazzano), 5° Alessia Locatelli (Ossanesga), 6° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service), 7° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 8° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno), 10° Giada Cattani (Ju Green Gorla Minore).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 2° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 3° Alessia Locatelli (Ossanesga), 4° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 5° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno), 7° Giada Cattani (Ju Geen Gorla Minore), 8° Nadia Camoni (Valcar-Travel & Service), 9° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 10° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po).

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service), 2° Anna Bonassi (Mazzano), 3° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service), 4° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore), 5° Valentina Ravelli (Valcar-Travel & Service), 6° Alessia Zanetti (Mazzano), 7° Viola Invernizzi (Team Serio), 8° Isabella De Angelis (Ossanesga), 9° Sofia Ferro (San Macario Biolo), 10° Vivienne Cassata (Busto Garolfo).