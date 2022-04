Cinema e audiovisivo: Ecipar Piacenza capofila nella formazione

Ecipar Piacenza è da più di 5 anni attiva promotrice della formazione riguardante il cinema ed audiovisivo, allineandosi ai successi della Regione Emilia Romagna, seconda regione dopo il Lazio per numero di Aziende che operano nel settore Cinema ed Audiovisivo.

Le attività iniziate con la Fondazione Marco Bellocchio nel 2017, sono proseguite con successo nel 2018 e 2019, con il cortometraggio “Zombie” di Giorgio Diritti, ha partecipato al festival del cinema di Venezia. L’opera è stata realizzata in conclusione al corso di sceneggiatura e regia “Dall’idea al set”, un percorso tenuto a Bobbio durante tutto il 2019, ideato da Fondazione Fare Cinema, organizzato da Ecipar Piacenza e cofinanziato da Fondo Sociale Europeo e da Regione Emilia Romagna.

Ancora, durante il 2021, CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna ha avviato la prima mappatura regionale delle competenze e delle professionalità connesse ai mestieri di cinema a audiovisivo.

(https://www.cnaemiliaromagna.it/fare-cinema-in-emilia-romagna-la-prima-mappatura-regionale-delle-competenze/)

A seguito di questa mappatura si è evidenziato come la formazione continua delle figure professionali del Cinema ed audiovisivo sia di fondamentale importanza per le aziende che operano nel settore.

In questa analisi si sono perfettamente inseriti i due specifici percorsi avviati da Ecipar nell’ultimo anno:

“Visual Storytelling”( https://www.eciparpc.it/formazione-per-le-persone/formazione-per-le-persone-corsi/visual-storytelling-uno-strumento-di-sviluppo-per-il-marketing-aziendale ) e “Dall’Idea al Pitch”( https://www.eciparpc.it/formazione-per-le-persone/formazione-per-le-persone-corsi/dall-idea-al-pitch-ideazione-e-sviluppo-nel-cinema-documentario) .

Il percorso sul “Visual Storytelling”, iniziato ad ottobre 2021 e terminato a dicembre 2021, ha visto salire in cattedra, nelle aule di Ecipar Piacenza, protagonisti del mondo della sceneggiatura, come Maria Chiara Illica Magrini (vincitrice del premio Solinas 2021 per il miglior soggetto con “LA LEGGE DEL LUPO”, titolo originale Il lupo di Alberto Scocca) e Luca Renda.

I docenti si sono raccontati e confrontati con i partecipanti sulle modalità di realizzazione di un progetto video-racconto, orientato alla valorizzazione della propria attività commerciale, lavorativa o di prodotto.

E’ stato un percorso di grande soddisfazione, dove la sinergia tra docenti e studenti è sempre stata altissima, e dove lo scambio culturale e di informazioni non si è mai risparmiato, portato a conclusione dallo studio di casi reali e dalla realizzazione di un progetto di valorizzazione aziendale.

Il secondo corso, svolto da febbraio 2022 ed appena concluso, si intitola “Dall’idea al pitch” ed è stato sviluppato per incontrare le esigenze di chi già lavora nell’ambito del cinema-documentario, sentendo la necessità di affinare le proprie tecniche di pitching, soprattutto finalizzate al reperimento di finanziatori per i propri progetti.

Il percorso “dall’idea al pitch” si è avvalso di docenti “d’eccezione”, quali Lorenzo Hendel (Regista Documentarista, è stato, tra l’altro, responsabile editoriale di Doc3 –RAI), e Serena Gramizzi (Produttrice e distributrice indipendente di cortometraggi), senza dimenticare il grande contributo di Gianpaolo Bigoli (autore e regista emiliano).

Un percorso davvero innovativo, dove i singoli partecipanti hanno potuto lavorare esattamente su propri progetti esistenti, in un “come se fosse”, in cui il docente ha preso le parti del finanziatore, e allo studente è stato imposto l’arduo compito di convincerlo applicando “l’arte del pitching perfetto”.