Uomo trovato senza vita nella casetta di fronte all’ospedale

Lo hanno trovato senza vita questa notte intorno alle 2, all’interno della casetta prefabbricata collocata all’esterno del polichirurgico di Piacenza e utilizzata come sala d’aspetto aggiuntiva, soprattutto nei mesi della pandemia. Il deceduto è un 46enne piacentino senza fissa dimora, probabilmente morto per cause naturali.

Pare che non fosse la prima volta che trovasse rifugio all’interno della struttura, per ripararsi dal freddo notturno. A scoprire il corpo altre persone senza tetto che probabilmente lo stavano cercando. Sono stati subito mobilitati i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, purtroppo senza esito. Sul posto sono giunte anche le volanti della polizia. Accertamenti sono stati disposti per capire le ragioni del decesso.