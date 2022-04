Codice degli animali, la presentazione a Carpaneto. “Prima opera di questo respiro in Italia”

Dopo il Codice degli animali da compagnia (2019) con Elena Baio, ora – completamente aggiornato – ecco questo Codice degli animali dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani con il collega Andrea Arfani. Un codice che riporta le norme nazionali ed europee e le convenzioni internazionali a tutela degli animali. C’è comunque anche di più, com’è nella tradizione della casa editrice La Tribuna: quella di fornire un aiuto costante ai pratici, a coloro che si occupano della materia – sia pure per i più svariati interessi ed, anche, sentimenti – di continuo o, in molti casi, a tempo pieno.

La pubblicazione sarà presentata sabato 9 aprile, alle 16, nella sala Bot del palazzo comunale di Carpaneto, alla presenza degli autori Sforza Fogliani e Arfani, sindaco del Comune.

“Tanto sono simpatici i nostri amici fedeli, quanto è complicata – spiega l’avvocato Sforza Fogliani – la normativa che li riguarda, perchè vi si intersecano dei provvedimenti sia di legge che amministrativi. Sono quindi alla seconda edizione di un volume che ha avuto molto successo, perché è l’unico esclusivamente dedicato a questa materia e vuole facilitare la vita sia dei nostri amici che dei loro conduttori, in modo che tutto si svolga nel rispetto delle norme di civiltà e educazione, sia nel rispetto delle peculiarità degli animali che li rendono simpatici a tutti”.

“Si tratta della prosecuzione di un’opera, già iniziata dal Presidente Sforza Fogliani nel 2019, che tende ad abbracciare tutta la normativa internazionale, europea, e nazionale, relativa agli animali, e alle diverse categorie economiche e produttive in cui sono suddivisi – aggiunge il coautore Andrea Arfani -. Si tratta di uno strumento a disposizione degli operatori del settore (allevatori, commercianti, veterinari, appassionati, proprietari di animali da compagnia), per poter disporre di una guida operativa nello svolgimento delle loro attività. Al momento è la prima opera in Italia di questo respiro”.

Il Codice è quindi completato, oltre che da un (esaustivo) indice sommario, da un prezioso indice cronologico, così da fornire al lettore – nell’intricata materia che ci occupa, caratterizzata da normative di diversa natura e impostazione, dalle leggi vere e proprie alle convenzioni – non una sola pista di ricerca, ma due.

Ancora, la pubblicazione è impreziosita pure da diversi focus: brevi, sintetici scritti su argomenti topici della materia, dovuti al coautore Andrea Arfani, avvocato e dottore di ricerca universitario.

Questo volume è aggiornato alla Gazzetta Ufficiale – Serie gen. n° 277 del 20 novembre 2021.