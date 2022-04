Colto da malore nel capannone, nulla da fare per un 50enne

Sono scattati i soccorsi per un uomo trovato a terra all’interno di un capannone del Polo Logistico di Castelsangiovanni. Intorno alle 9 di giovedì 28 aprile l’operaio, un 50enne, probabilmente colto da malore improvviso, è stato rinvenuto sul pavimento del capannone di una ditta – all’interno del Polo Logistico che si trova nei pressi del casello autostradale di Castelsangiovanni – e accanto all’uomo in stato di incoscienza un frigorifero rovesciato.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno, l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della Val Tidone e l’elisoccorso decollato da Parma. I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonari, ma purtroppo il medico dell’elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri.