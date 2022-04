Nella serata del 22 aprile si è tenuto l’incontro di formazione organizzato dalla Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia di Travo, con il patrocinio dei Comuni di Travo e di Coli. In cattedra è salita la dott.ssa Maddalena Avitabile, medico allergologo, che ha tenuto una lezione sulle allergie negli adulti e nei bambini con un’importante digressione sulle punture di imenotteri e il soccorso ai pazienti con reazioni allergiche. L’evento è stato rivolto in particolare ai militi della Pubblica travese come approfondimento della loro formazione ma, data la rilevanza del tema e il valore della docente, la Pubblica Assistenza ha deciso di aprirlo gratuitamente all’intera cittadinanza.

Dopo un iniziale inquadramento teorico, la dott.ssa Avitabile ha proceduto a una disamina di casi e di situazioni indicando che cosa osservare, come comportarsi e quali attenzioni avere. Durante l’incontro non sono mancate domande, richieste e curiosità, che hanno reso la serata particolarmente apprezzata da parte di militi e cittadini.

Foto 2 di 2



Il Presidente della Pubblica Assistenza Fiorenzo Bonetti, nel ringraziare la dott.ssa Avitabile e tutte le persone intervenute, non ha mancato di sottolineare quanto decisiva sia per l’Associazione travese la formazione dei propri volontari. Il Presidente ha inoltre sottolineato come rientri nella mission della Pubblica Assistenza “la diffusione di una cultura della prevenzione e dell’informazione sanitaria su solide basi scientifiche anche presso la cittadinanza”. Il Sindaco di Travo Lodovico Albasi e l’assessore Roberta Valla, pur non potendo partecipare all’intera serata per impegni istituzionali, hanno voluto essere presenti per un saluto iniziale ed esprimere soddisfazione per un’iniziativa che ha coinvolto un numero di persone (un’ottantina circa) al di là delle aspettative.

Il prossimo incontro di formazione, sempre gratuito e aperto alla cittadinanza, sarà il 27 maggio alle ore 20,30 nella sala polivalente del Comune di Travo. In cattedra sarà la volta del dott. Flavio Mazzocchi, medico rianimatore e specialista in fisiopatologia respiratoria, che affronterà le problematiche respiratorie, nelle cause, nei sintomi e nelle modalità di soccorso in tali eventualità. Anche in quell’occasione saranno graditi interventi e domande da parte del pubblico.