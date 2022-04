Commemorazione della battaglia di Monticello, questa mattina l’orazione di Matteo Corradini

Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, si ricorda la battaglia di Monticello, la più importante della lotta di Liberazione di Piacenza, insieme ai partigiani superstiti e all’Anpi. Volontari dell’associazione di Travo e Gazzola hanno lavorato in questi giorni per preparare il castello e le aree vicine al monumento al Valoroso, il partigiano Lino Vescovi alla commemorazione.

Torna ad avere una dimensione pubblica la cerimonia con inizio alle 10 e 30 che vedrà come oratore ufficiale lo scrittore Matteo Corradini. Alla quale parteciperanno i sindaci dei comuni della zona e le autorità. A seguire merenda partigiana. A pochi metri di distanza dal castello di Monticello, è prevista una tappa anche per rendere omaggio al cippo dedicato a Gino Cerri, un altro dei caduti della battaglia, posizionato a bordo della strada di Savignasco, per l’occasione con una targa restaurata dal Comune di Gazzola.