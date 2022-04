Comunali, Bonaccini a Piacenza a sostegno di Katia Tarasconi

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sarà questa sera, domenica 3 aprile, a Piacenza per sostenere Katia Tarasconi, candidata del centrosinistra alle prossime comunali. Bonaccini parteciperà ad una cena di autofinanziamento della campagna elettorale in programma a partire dalle ore 19.30 al MadHouse in via Luigi Bay a Piacenza.