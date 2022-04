Comunali e 5 referendum: mezzo milione di euro il conto dell’election day

E’ di oltre mezzo milione di euro il “conto” complessivo che il Comune di Piacenza dovrà sostenere per l’organizzazione dell’election day del 12 giugno prossimo. Di questi 188mila e 775 verranno rimborsati dallo Stato, relativamente alla quota parte delle spese relative ai referendum sulla giustizia che si celebrano nello stesso giorno delle comunali.

Lo scrive l’amministrazione comunale nella determina dirigenziale che individua in 503mila e 410 euro la spesa complessiva presunta da sostenersi per l’organizzazione di cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, e naturalmente del primo turno per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale indetto con decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022 per domenica 12 giugno 2022. Domenica 26 giugno 2022 è in calendario l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazioni.

Nella determina dirigenziale viene prenotata la spesa di euro 468mila e 410 euro e si dà atto che 35mila euro relativi al servizio di facchinaggio sono già stati impegnati con determinazione dirigenziale n. 1641 del 18/09/2019 (impegno n. 147/2022).

Le spese previste sono relative alle seguenti voci: spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali; spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario; spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato; spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine; spese per collegamenti telefonici; spese postali; spese sostenute per l’erogazione dei buoni pasto; per lo svolgimento delle rispettive attività di competenza finalizzate all’organizzazione del referendum in oggetto. Nel provvedimento viene accertata la somma presunta di euro 188.775,00 che verrà rimborsata dallo Stato relativamente alla quota parte delle spese relative ai referendum.

Per l’organizzazione di quanto necessario alla predisposizione delle consultazioni in argomento si rende necessario autorizzare le strutture dell’ente comunale allo svolgimento delle rispettive competenze, a fare ricorso alle norme di cui al Regolamento dei contratti ed al regolamento di semplificazione per le forniture ed i servizi in economia, per quanto si riferisce a materiali, stampati e l’affidamento a ditte specializzate di servizi di trasporto, di facchinaggio, di pulizia, manutenzione, ecc., autorizzando nel contempo le strutture medesime all’utilizzo degli stanziamenti di cui al programma innanzi citato mediante appositi impegni di spesa.