“Con la riforma del catasto rischia anche la prima casa”

Anche la “prima casa” rischia con la revisione del catasto. Lo afferma il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, a Piacenza nel week end in occasione dell’apertura delle celebrazioni per i 500 anni della basilica di Santa Maria di Campagna.

“Inizia una settimana decisiva per la riforma fiscale, che come Confedilizia stiamo seguendo con attenzione. Proprio in questi giorni – spiega – abbiamo messo in evidenza come molti proprietari di “prima casa” non si sentano minacciati, ma neppure si interessino, della revisione del catasto, che a nostro parere comporterà effetti negativi anche per chi è proprietario della sola casa di abitazione, sia in riferimento all’acquisto – perché le imposte sulle compravendite, in particolare quella di registro, si basano sul valore catastale – ma anche per quanto riguarda l’Imu, attualmente dovuta solamente per gli immobili cosiddetti “di lusso”, visto che l’inquadramento degli immobili cambierà necessariamente con il nuovo catasto e nessuno sa se pagherà l’Imu anche dopo la riforma. Infine c’è il discorso che riguarda l’Isee, con il rischio anche per chi è proprietario solo della casa di abitazione di vedere eliminata qualche prestazione sociale alla quale ha diritto perche il valore della sua casa è aumentato”.

Per Spaziani testa “la riforma del catasto va fermata, o perlomeno va approvata quell’idea di mediazione portata avanti da alcuni partiti e sulla quale spero converga tutto il Parlamento”.