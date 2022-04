Conad Alsenese, la corsa salvezza entra nel vivo: domenica trasferta proibitiva ad Imola

E’ un ritorno in campo dall’alto tasso di difficoltà quello che attende la Conad Alsenese, di scena domenica alle 17,30 a Imola ospite della Csi Clai nella prima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile. Per tutti, inizia il rush finale con le quattro giornate dopo il giro di boa originariamente spostate dalla Fipav a causa dell’aggravarsi della pandemia-Covid 19. Per le gialloblù di Enrico Mazzola, in realtà, le sfide mancanti sono cinque, contando anche la scorsa (ultima di ritorno) rinviata a Garlasco e riprogrammata per sabato 16 aprile alle 18 in terra pavese. In casa Alseno, il compito è tanto chiaro quanto difficile: inseguire la salvezza attraverso due scontri diretti esterni (Garlasco e Gossolengo) e un ciclo di ferro contro Imola, Montale e Cremona, tutte nei primi posti della classifica.

A fare il punto della situazione nell’ambiente gialloblù è il direttore sportivo Luca Baldrighi. “E’ indubbio come sia un momento importante per noi, con una situazione di classifica complicata dai recenti risultati centrati da Gossolengo e Garlasco. Domenica affrontiamo in trasferta una squadra attrezzata e che è stata sempre protagonista in questa stagione, un gruppo affiatato da tempo e con buone individualità in organico. A prescindere dalle indubbie qualità di Imola, tocca a noi: meritiamo la classifica attuale, dobbiamo scrollarci di dosso le paure, evitare scusanti e reagire affrontare di petto la situazione in cui siamo. Questo sarà fondamentale per giocarci le chance di salvezza. La squadra ha qualità, ora tocca alle ragazze metterle in campo. In questo ultimo scorcio di campionato solo chi ha più “fame” di salvezza può raggiungere l’obiettivo. Una volta che sei a terra e tutto sembra remarti contro, sta solo a te stesso trovare le forze per decidere di rialzarti”.

L’AVVERSARIO – La Csi Clai Imola è allenata da Fabio Ghiselli e in classifica occupa il quarto posto con 35 punti, frutto di 12 vittorie e 6 sconfitte. La compagine imolese è ancora in lotta per i play off, ora distanti tre lunghezze (secondo posto occupato da Forlì), anche se –rispetto alle rivali – Cremona (terza) ha una partita da recuperare. Nel corso della settimana, Imola ha centrato un convincente successo nel recupero contro la Tirabassi & Vezzali, imponendosi 3-0.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Csi Clai Imola e Conad Alsenese saranno il primo arbitro Fabrizio Giulietti e il secondo arbitro Giulio Bolici.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 16 ottobre ad Alseno, la Conad Alsenese venne sconfitta 3-1 dalla Csi Clai Imola. Questo il tabellino dell’incontro.

CONAD ALSENESE-CSI CLAI IMOLA 1-3

(21-25, 20-25, 25-16, 23-25)

CONAD ALSENESE: Cornelli 10, Diomede 7, Gobbi 14, Tosi 13, Guccione 8, Romanin, Toffanin (L), Fava, Lago, Cricchini 1, Zagni. N.e.: Sesenna. All.: Mazzola

CSI CLAI IMOLA: Ferrari 3, Migliorini 5, Gherardi 14, Folli 10, Rizzo 15, Cavalli 2, Pelloni (L), Taiani 2, Bughignoli 8. N.e.: Pedrazzi, Telarini (L), Melandri. All.: Ghiselli

ARBITRI: Cavalera e Scognamiglio.

IL TURNO – Questo il programma della prima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Tirabassi & Vezzali-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Csv-Ra.Ma Ostiano, Bleuline Forlì-Volley 2001 Garlasco, Elettromeccanica Angelini Cesena-Certosa Volley, Csi Clai Imola-Conad Alsenese, Fumara MioVolley Gossolengo-Emilbronzo 2000 Montale.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 43, Bleuline Forlì 38, Esperia Cremona 37, Csi Clai Imola 35, Elettromeccanica Angelini 29, Csv-Ra.Ma. Ostiano 29, Tirabassi & Vezzali 23,Volley 2001 Garlasco, Fumara Mio Volley 20, Conad Alsenese 18, Fos Wimore 15, Certosa Volley 2. (Tirabassi & Vezzali due partite in meno, Montale, Cremona, Cesena, Garlasco, Gossolengo, Conad Alsenese una partita in meno).

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Csi Clai Imola.