Conad Alsenese si congeda dal proprio pubblico: in campo contro Esperia Cremona

Ultimo appuntamento casalingo stagionale per la Conad Alsenese nel campionato di B1 femminile. Domani (sabato) alle 18 al palazzetto di Alseno la squadra di Enrico Mazzola affronta l’Esperia Cremona nella penultima giornata di regular season prima di chiudere il cammino sabato 30 aprile nel derby di Gossolengo.

Le gialloblù piacentine sono reduci dal ko nel recupero di sabato scorso a Garlasco (3-0) che in concreto ha fatto calare il mesto sipario sull’avventura nella terza serie nazionale. Per Diomede e compagne, la salvezza (anche solo i play out) è un miraggio: in due partite bisognerebbe mettere dietro Gossolengo che dista 4 punti, conquistare due volte il bottino pieno e contemporaneamente Garlasco (ora a +8 sulla Conad) non deve fare nemmeno un punto, aspetto improbabile contando il match da giocare contro la “Cenerentola” Certosa. Senza contare che alle spalle c’è anche la Fos Wimore in odore di sorpasso in classifica.

Così, si tratta – di fatto – di chiudere meglio che si può l’avventura, a partire dall’ultimo match casalingo, presentato dalla centrale Valentina Guccione. “Cremona – spiega la giocatrice siciliana – arriverà agguerrita, non essendo ancora certa dei play off, ma noi cercheremo di complicare i loro piani. Guardando la stagione, purtroppo la discontinuità ci ha accompagnato tutto l’anno e ci sono state alcune partite che potevano andare in modo diverso. Dopo la bella vittoria post-sosta contro Campagnola, abbiamo pagato un girone di ritorno negativo. Le cause? Non mi addentro in analisi tecniche che non mi competono; credo comunque che le capacità individuali ci fossero e che abbiamo pagato dazio a livello caratteriale e mentale. Pur non avendo alcun problema tra noi, non è scattata quella scintilla in più a livello di amalgama di gruppo che avrebbe aiutato nel periodo di difficoltà”.

L’AVVERSARIO – L’Esperia Cremona è allenata da Valeria Magri e occupa la seconda posizione in classifica, preziosa per la qualificazione ai play off. Le gialloblù hanno due punti di vantaggio sulla coppia Forlì-Imola e dunque arriveranno in terra piacentina con l’intento di far bottino pieno per mettere un sigillo almeno parziale in chiave post-season. A presentare la sfida è il capitano dell’Esperia Chiara Brandini. “Nelle prossime due partite ci attendono altrettante finali, non possiamo perdere nemmeno un punto per strada perché abbiamo il fiato sul collo di Imola che ha un calendario decisamente più semplice. La trasferta di Alseno non è da sottovalutare perché è una gara esterna e, sebbene sia contro una squadra della seconda metà della classifica, può riservare pericoli se non preparata bene”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese ed Esperia Cremona saranno il primo arbitro Gianluca Branca e il secondo arbitro Barbara Roncati.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 30 ottobre a Cremona, la Conad Alsenese si arrese in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

ESPERIA CREMONA-CONAD ALSENESE 3-0 (25- 14, 25-20, 25-19)

ESPERIA CREMONA: Frugoni 8, Arcuri 4, Coppi 11, Brandini 13, Lodi 12, Pionelli 11, Zampedri (L), Pedretti, Rizzieri. N.e.: Ravera, Crestin, Martino. All.: Magri

CONAD ALSENESE: Tosi 1, Guccione 4, Romanin, Cornelli 4, Diomede 4, Gobbi 9, Toffanin (L), Poggi, Fava 4, Lago 8, Zagni, Sesenna 3. All.: Mazzola

ARBITRI: Coppola e Stazio.

IL TURNO – Questo il programma della penultima giornata di serie B1 femminile girone D: Csv-Ra.Ma. Ostiano-Volley 2001 Garlasco, Fumara MioVolley-Tirabassi & Vezzali, Conad Alsenese-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Certosa Volley, Bleuline Forlì-Emilbronzo 2000 Montale, Elettromeccanica Angelini Cesena-Csi Clai Imola.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 50, Esperia Cremona 43, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola 41, Tirabassi & Vezzali 34, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 33, Volley 2001 Garlasco 26, Fumara Mio Volley Gossolengo 22, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 17, Certosa Volley 2.

DIRETTA FACEBOOK – La partita tra Conad Alsenese ed Esperia Cremona sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.

Nella foto di Alessandro Soragna, Valentina Guccione, centrale della Conad Alsenese