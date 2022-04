Confapi a fianco di Croce Rossa per aiutare la popolazione ucraina: donati 15mila euro

Confapi Industria Piacenza a fianco di Croce Rossa per aiutare la popolazione ucraina: donati 15mila euro. “Come Confapi – ha detto il presidente Giacomo Ponginibbi, insieme al direttore Andrea Paparo – abbiamo voluto dare un segno tangibile di vicinanza, attivando una raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Piacenza. Voglio ringraziare tutte le aziende che hanno partecipato alla donazione, consentendoci di raccogliere una cifra rilevante, pari a 15mila euro”.

“Un grazie di cuore da parte di Cri Piacenza e da parte delle persone che stiamo assistendo – commenta il referente di Cri, Alessandro Guidotti -. Già nell’immediatezza, all’indomani del conflitto, abbiamo attivato con FederFarma e Rotary una raccolta di farmaci, raccolta tutt’ora in corso, con spedizioni settimanali – 110mila euro il controvalore finora raccolto – che vengono portati a Bologna e da lì consegnati a Croce Rossa Ucraina per la loro distribuzione. Un altro enorme sforzo è quello messo in campo con Caritas, per supporto alle donne e bambini ucraini giunti nel nostro territorio, mettendo a disposizione mezzi per i trasporti, con vetture e pulmini. Proprio per questo dobbiamo ringraziare l’impegno profuso dai nostri volontari. Altro aspetto che curiamo è fornire assistenza di viveri ai profughi, e dov’è possibile, proprio grazie alle raccolte fondi che ci arrivano li aiutiamo anche economicamente. Nella fase successiva prevediamo di mettere in campo un supporto psicologico per aiutare queste persone fuggite dalla guerra”.

Tante sono le aziende che hanno contribuito alla raccolta, compresa l’associazione stessa: D. M. Idrosanitaria, Delta Rem, Ponginibbi Luigi, Maini Vending, Sataci, Tualba, Tedeschi Merli, Gas Sales, Emiliana Conserve, Assiteca, Infor, Btf, Metronotte, Piacenza Mec Group, ACP, Deltainox e Nordmeccanica. Proprio quest’ultima, rappresentata da Vincenzo Cerciello che è anche vicepresidente di Confapi Industria Piacenza, nei giorni scorsi ha effettuato una donazione ingente di uova di Pasqua a Croce Rossa destinata ai bambini ucraini.