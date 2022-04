Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, sul palco anche Tommaso Foti

La nota stampa

“Italia, energia da liberare. Indipendenza, libertà, crescita. Appunti per un programma conservatore”. Dal titolo della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, in programma da oggi a domenica 1° maggio a Milano presso il MiCo (Milano Convention Centre), appare chiaro come Giorgia Meloni punti forte sui temi dell’economia e sul rilancio dell’Italia dopo più di due anni di pandemia e con la guerra in Ucraina ancora in corso. Numerosi i partecipanti esterni al partito di Giorgia Meloni che saliranno sul palco della convention, tra i quali l’ex ministro delle finanze Giulio Tremonti, il filosofo Marcello Pera, il sociologo, e accademico Luca Ricolfi, l’amministratore delegato di Terna Antonio Donnarumma, il diplomatico Stefano Pontecorvo, l’industriale Matteo Zoppas e l’ex magistrato Carlo Nordio

Tra i 4500 delegati che prendono parte alla conferenza programmatica vi sarà un nutrito gruppo di dirigenti e amministratori piacentini del partito di Giorgia Meloni. Domani alle 17,30 salirà sul palco della Conferenza il parlamentare piacentino Tommaso Foti, responsabile nazionale del Dipartimento Grandi Infrastrutture e lavori pubblici di Fratelli d’Italia, che animerà il dibattito con il prof. Cesare Pozzi (docente di economia applicata all’Università di Foggia) , sul tema: “Una strategia industriale per l’Italia: presupposti di efficacia e direttrici di intervento“.