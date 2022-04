Confermato il percorso della Placentia Half Marathon: via libera dalla Fidal

Via libera al percorso della prossima Placentia Half Marathon, in programma l’8 maggio. Come informano gli organizzatori attraverso una nota, domenica mattina (3 aprile) è stato rimisurato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, operazione necessaria al fine del rilascio della Certificazione di Omologazione Internazionale che prevede un controllo completo anche nel caso in cui non sia cambiato. Il percorso attuale è stato utilizzato dall’edizione 2016, cioè da quando il via venne dato da Piazza Cittadella, proprio di fronte all’ingresso di Palazzo Farnese. Infatti, nel febbraio 2016 venne omologato l’attuale percorso, spostando in centro storico anche la partenza che fino ad allora era sempre avvenuta in via Anguissola, strada molto ampia che collega via Gorra al Polisportivo Franzanti.

Le complesse operazioni di misurazione sono iniziate all’alba: i misuratori Fidal del Gruppo Giudici di Gare, giunti da Bologna e Cremona, hanno tracciato una linea di 400 metri esatti con rotelle meccaniche. Una volta controllato l’esattezza della misura, hanno proceduto alla “Calibrazione” della bicicletta, settando il numero di giri della ruota anteriore che doveva esattamente corrispondere tra le due biciclette utilizzate, una principale ed una di controllo. I misuratori, finita la calibrazione, hanno preparato una tabella numerica al computer che è stata poi utilizzata per l’operazione effettiva di misurazione.

La partenza dei due tecnici FIDAL ha coinciso proprio con il riferimento di Piazza Cittadella, e come prevede il regolamento, per tutti i 21.097 km la direzione è stata osservando scrupolosamente la traiettoria dei maratoneti, “tagliando” le direttrici nelle svolte a destra o sinistra e in alcune occasioni, come alla Galleana, a Borgotrebbia, in via S.Ambrogio e alla Lupa, sono state percorse in contromano. Questa operazione, precedentemente segnalata alla Polizia Municipale, ha reso necessarie alcune brevissime segnalazioni stradali alla circolazione che permettessero ai tecnici in veloce transito della bicicletta calibrata. Verso mezzogiorno la prima parte della verifica dava esito positivo e confortante sulla precedente operazione, con uno scarto di pochissimi metri. Il Regolamento tecnico internazionale, prevede un indice di tolleranza pari ad un metro/chilometro in più o in meno. Quindi, nel caso di una mezza maratona sono 21 i metri di flessibilità. Nel nostro caso, sono risultati meno della metà.

Si conferma dunque anche per la 25^ Placentia Half Marathon l’attuale percorso, visibile sul sito www.placentiamarathon.org. Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio, dopo i rilievi di localizzazione della partenza, dei 5.10.15.20 km e dell’arrivo, obbligatori per il rilascio del certificato di omologazione, che scadrà nel 2026.