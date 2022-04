Conto alla rovescia per la Placentia Half Marathon: la guida all’evento

Conto alla rovescia per la 20^ Placentia Half Marathon, in programma lungo le strade cittadine il prossimo 8 maggio. La manifestazione, presentata ufficialmente a Palazzo Galli, si appresta nel suo totale a festeggiare una sorta di nozze d’argento sommando le prime edizioni della Maratona, che inizialmente comprendeva anche una 10 km, per arrivare appunto al 25° anno di eventi inerenti la corsa su strada.

Per quanto concerne invece la parte prettamente agonistica, la Placentia Half Marathon, gara sui 21 km e 97 metri, vede confermata come nelle ultime edizioni la partenza alle 9,30 nel piazzale antistante Palazzo Farnese (gli atleti avranno a disposizione di un buono sconto della durata di un anno, per la visita dei Musei) e arrivo in Piazza Cavalli, mentre il Centro organizzativo sarà tutto concentrato all’interno del Parco Daturi, dove gli atleti saranno accolti nelle nuove palestre realizzate dalla Provincia. Il cast, ancora in via di definizione, presenta una quota di atleti stranieri di discreto livello, non mancano anche alcuni atleti italiani, mentre al momento è molto ridotta la presenza di atlete, sia straniere che italiane.

La Placentia Half Marathon vanta due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile, entrambi ottenuti nel 2015 con l’1.00’41” del keniano Thomas James Lokomwa, purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016, e l’1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat; tra l’altro Lokomwa nel 2016 vinse in 1.00’56”, unico atleta in questa gara ad essere sceso sotto il limite dell’ora e un minuto. Ma ecco in sintesi una prima lista (quasi definitiva) degli atleti confermati, in attesa di fornire la starting list finale nei giorni precedenti la manifestazione con il possibile inserimento di alcune atlete italiane.

IL PERCORSO – Domenica 8 maggio, dalle ore 7, la distribuzione dei pettorali e la predisposizione di tutti i servizi di accoglienza, tra cui la realizzazione straordinaria di un servizio di parcheggio per oltre 400 auto presso viale Maculani a cui si accederà a senso unico dall’ingresso di via XXI Aprile. La Placentia Half Marathon partirà alle 9.30 da Piazza Cittadella e arriverà in Piazza Cavalli dopo aver attraversato per due volte il centro storico, aver percorso l’argine di Po ed essersi spinta ancora verso sud con passaggio più lontano in via Gorra, transitando davanti allo Stadio, per poi riprendere Corso Europa e, una volta giunta a Piazzale Roma, rientrare sul Pubblico passeggio per la seconda volta prima dell’ultimo chilometro tutto sul Corso Vittorio Emanuele. Entro le ore 10.45 saranno arrivati i vincitori sia della gara maschile sia femminile ed a seguire le premiazioni. La medaglia ufficiale della 25 Placentia Marathon sarà quest’anno dedicata al dipinto di Signora del Klimt, trafugato e poi ritrovato presso la Galleria Ricci Oddi. La sacca gara di partecipazione, oltre al Pettorale personalizzato con il nome e con microcip integrato, comprenderà una maglietta da running di Decathlon, sponsor tecnico sportivo per il secondo anno, Una bottiglia di Vino Doc della Cantina Valtidone.

CAMMINATA DEL SORRISO – Sabato pomeriggio 7 maggio sarà in programma anche la camminata del Sorriso: alle 16.30, con iscrizioni e partenza dall’Arena Daturi e percorsi di 3.5 e 8.5 km attraverso il centro storico di Piacenza. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la compagnia del sorriso, devolverà le quote raccolte ai progetti pro Ucraina di Anpas e CRI. Sempre sabato, dalle 15.30 presso l’Arena Daturi, verranno organizzati giochi sportivi per bambini in collaborazione ad Acrobatic Fitness e Decathlon, la 2^ festa “Hakuna Matata”. In contemporanea, e sullo stesso percorso della Camminata del Sorriso, verrà organizzata da FIAB la manifestazione nazionale BIMBIMBICI. Un lungo serpentone di biciclette con bambini e genitori attraverserà la città, con partenza e arrivo sempre da Arena Daturi. La partenza è prevista per le ore 16.

MINIMARATONA PEDIBUS – La 25^ PHM, partirà alle 9.30 da Piazza Cittadella; dopo che tutti gli atleti saranno transitati tra migliaia di bambini, genitori e iscritti alla camminata delle associazioni al pubblico Passeggio (Palazzetto di via Alberici), verso le ore 9.50 circa partirà la minimaratona del Pedibus, insieme alla Camminata delle Associazioni che vedrà coinvolte oltre 5000 persone. I bimbi indosseranno un pettorale doppio, da loro stessi personalizzato con un disegno. Sono previsti premiazioni per le scuole più numerose, con buoni spesa per materiale didattico presso COOP. Alla partenza della Minimaratona Pedibus e delle associazioni, come di consueto sarà presente la banda musicale della città di Piacenza “A. Ponchielli” che quest’anno compirà 165 anni (nasce nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone). La Banda aprirà la Camminata di Pedibus anticipando i bambini fino arrivo. Attraverserà Piazza Duomo, Via XX settembre, via Cavour, farà ingresso a Palazzo Farnese per finire all’interno dell’Arena Daturi, dove ai bambini verrà offerta una merenda grazie a Mc Donald’s.

VIRTUAL PLACENTIA HALF MARATHON – Confermata anche in questa edizione la Virtual Placentia Halfmarathon. Grazie ad un’apposita applicazione, sarà possibile iscriversi e correre in ogni luogo del mondo sempre con il collegamento virtuale al percorso di Piacenza. I partecipanti potranno scaricare e stampare un proprio pettorale e poi inviare foto e video. I migliori saranno premiati con prodotti del territorio spediti a domicilio.

IL PONTE CHE UNISCE – Altra conferma sarà “Il Ponte che Unisce”: una passerella pedonale di oltre 35 metri di lunghezza e 7 di altezza, realizzata da Valente Noleggi di Piacenza, che permetterà a tutti di attraversare il percorso della gara da via Sopramuro a Piazzetta Mercanti, proprio a trenta metri dal portale di arrivo. Tema del Ponte: “Giocare alla Pari” e la Campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore”, contro la violenza alle donne. Proprio di fronte al “Ponte”, sabato 7 alle 17 verrà organizzata “Corri con me”, evento conclusivo del Progetto antiviolenza “Giocare alla Pari”, organizzato da ASD Placentia, Centro antiviolenza – Telefono Rosa e CIPM Emilia in coprogettazione al Comune di Piacenza con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Provincia di Piacenza. Ospiti diversi atleti e paratleti.

SOLIDARIETA’ – Oltre all’esercito di volontari, circa 800, agli Enti e alle Istituzioni che collaborano per la buona riuscita della manifestazione, sempre maggiore è il coinvolgimento del mondo solidaristico piacentino. L’obiettivo è di dar vita ad una giornata di sport, festa e solidarietà. Quest’anno, la Placentia Half Marathon, evento più partecipato della provincia con oltre 7 /8000 iscrizioni alle manifestazioni, dedicherà la propria attenzione e promozione a:

– Unicef, progetto Ucraina raccolta di fondi attraverso la Minimaratona del Pedibus



– Anpas e Croce Rossa Italiana, progetti pro Ucraina, devoluto l’intero incasso delle iscrizioni alla manifestazione non competitiva “ Camminando per un sorriso”,

– Hospice Casa di Iris, Cammina con il cuore, una Camminata culturale sempre in centro storico

– Promozione alla Donazione di Sangue e Plasma. Avis Piacenza, con la collaborazione di Donatorinati della Polizia di Stato. Targhe speciali per donatori

– Questo non è amore. Campagna della Polizia di Stato in contrasto alla Violenza alle donne.

Per tutte le informazioni sull’evento è possibile consultare il sito: www.placentiahalfmarathon.org