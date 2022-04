Controlli dei carabinieri nei salumifici, sequestro di prodotti anche in provincia di Piacenza

I carabinieri dei Reparti tutela agroalimentare (Rac), hanno ispezionato 30 attività del comparto sull’intero territorio nazionale, riscontrando 25 illeciti amministrativi e 6 penali. Sono emerse violazioni in materia di rintracciabilità, etichettatura, evocazione di Dop e Igp, nonchè sulla normativa del vino, che hanno condotto al sequestro di circa 9 tonnellate di prodotti alimentari (carni, salumi di vario tipo, prodotti dolciari, formaggi), 2.018 litri di aceto e 300 litri di vino, per un valore complessivo di mercato di circa 127 mila euro.

In particolare in provincia di Bolzano, Padova e Piacenza, presso tre salumifici, sono stati sequestrati complessivamente 5mila 261 chili di prodotti di salumeria di vario tipo, del valore commerciale di circa 70 mila euro, per mancata indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine della carne suina lavorata.