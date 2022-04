“Crisi internazionale farà accelerare lo sviluppo delle rinnovabili. Elezioni, M5s in campo con forze progressiste”

“La crisi internazionale farà accelelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili e la transizione ecologica, è l’Europa che ce lo chiede visto il contesto geopolitico che si sta delineando”. Lo ha detto la senatrice del M5s Maria Laura Mantovani, a Piacenza insieme al collega Daniele Pesco, per incontrare al Teatro Trieste 34 i militanti piacentini, in vista della prossima tornata elettorale.

“Diversamente da quello che si può pensare, c’è una forte spinta a spostare le fonti energetiche da fossili a rinnovabili. La guerra in Ucraina non può farci fare passi indietro, il Governo sosterrà questo processo di sviluppo con incentivi – ha detto la senatrice Mantovani, che nel tardo pomeriggio ha incontrato i sostenitori in centro a Piacenza -. Al momento in Italia le rinnovabili garantiscono il 20% del fabbisogno energetico, la Germania è già al 40%, quindi dobbiamo correre anche per restare al passo rispetto ad altri Paesi europei. Questo è il nostro intendimento, anche se altre forze politiche sostengono, ad esempio, il ritorno all’energia nucleare. Una strada non percorribile anche per i tempi necessari alla costruzione delle centrali: almeno 10 anni. Per dare una risposta veloce e più green in ambito energetico, noi sosteniamo che le rinnovabili siano la scelta migliore, soprattutto il fotovoltaico”.

L’incontro con i militanti del M5s, coordinato dal consigliere comunale Sergio Dagnino, non può prescindere dalle ormai imminenti elezioni di Piacenza. Il Movimento si è schierato a fianco di Stefano Cugini e del progetto Alternativa per Piacenza. “Da quando Giuseppe Conte è diventato il nostro presidente, ci siamo assestati nel campo progressista. Dove esistono le condizioni, facciamo accordi soprattutto liste civiche e forze politiche che si riconoscono in questo percorso, con l’obiettivo di essere competitivi alle elezioni”.

La serata è poi proseguita al teatro Trieste 34 con il senatore Daniele Pesco che, insieme a Maria Laura Mantovani, ha parlato della situazione attuale e, naturalmente, di energia rinnovabile, comunità energetiche, ruolo delle amministrazioni locali, dando vita a un dibattito interessante.

Il prossimo appuntamento con gli incontri di approfondimento “verso le amministrative” è in programma venerdì 29 aprile alle ore 17 e 30 sempre al Teatro Trieste 34. Si parlerà di consumo di suolo con i senatori Toninelli e Pavanelli, insieme a Giuseppe Castelnuovo di Legambiente Piacenza.