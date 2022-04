Da Coop Alleanza 3.0 donate 50 uova di Pasqua per i bimbi ucraini a Piacenza

Da Coop Alleanza 3.0 donate 50 uova di Pasqua per i bimbi ucraini, profughi a Piacenza. La consegna è avvenuta alla presenza di una rappresentanza della comunità ucraina e di Anpas.

“La Comunità ucraina ringrazia la direzione e Ipercoop Gotico Piacenza e ovviamente Anpas per il supporto logistico e per la prontezza e generosità nel sostenerci in ogni nostra difficoltà” ha detto Ludmila Popovich.