Da sabato a Piacenza il mercato coperto di Campagna Amica

Coldiretti Piacenza inaugurerà sabato 9 aprile il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

“Con il Mercato Coperto di Campagna Amica – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – si crea una comunità di persone intorno al cibo e alle tante eccellenze agroalimentari che abbiamo l’orgoglio di rappresentare”. L’apertura sarà nei finesettimana: la campagna approderà in città ogni venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.

Con una ventina di aziende agricole dedite alla vendita diretta sarà possibile quindi acquistare direttamente da agricoltori, allevatori e anche pescatori, grazie alla partecipazione di una cooperativa di Sestri Levante. “Frutta, verdura, carne, pesce, formaggi e molto altro per la spesa sostenibile, ma anche per eventi e iniziative: attraverso laboratori, degustazioni e feste a tema – annuncia Gallizioli – valorizzeremo le nostre eccellenze agroalimentari, i sapori e le tradizioni culinarie del territorio. Inoltre il Mercato Coperto ospiterà gli agriturismi di Terranostra, l’area enoteca e le gelaterie di Campagna Amica: sarà il posto ideale per prendersi una pausa o concedersi un agri-aperitivo con prodotti buoni, genuini e di qualità, nel rispetto della stagionalità e della territorialità”.

Fervono dunque i preparativi per il grande evento: all’inaugurazione di sabato prossimo non mancheranno le sorprese, per soddisfare le esigenze di tutti, con iniziative rivolte anche ai più piccoli. Sarà infatti presente Masterkids con i lavoratori di cucina per bambini. Nel programma della giornata inaugurale spicca anche la presenza di Maurizia Gentile che porterà al Mercato la sua arte dei vinarelli. Il momento clou sarà alle 11, con l’intervento delle autorità, coordinato dagli speaker di Radio Sound, che seguiranno in diretta tutto l’evento inaugurale. Da segnalare infine il parcheggio riservato di fronte al Mercato Coperto e gratuito per la clientela.