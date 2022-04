Dal Po all’Argentina, dalla guerra di Spagna fino alla Resistenza: in un libro la vita di Antonio Carini

La storia del partigiano Antonio Carini, dal nome di battaglia “Orso”, originario di San Nazzaro di Monticelli d’Ongina, valeva la pena di raccontarla. Ci ha pensato Mario Miti, presidente della Sezione Anpi di Monticelli, nel volume “E Orso non parlò”, che verrà presentato giovedi 14 aprile (alle 17,30) nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via S. Eufemia: insieme all’autore del volume parteciperanno Romano Repetti, presidente provinciale dell’Anpi e Francesco Cattaneo già direttore dell’Archivio storico di Lodi.

Il 20 settembre 1943 a Milano, occupata dai nazisti, si riunirono otto persone per dare vita alle formazioni partigiane che assunsero il nome di Brigate Garibaldi. Erano tutti comunisti, vecchi cospiratori antifascisti e reduci da anni di carcere e di confino: fra loro vi era anche un piacentino, Antonio Carini, nato a San Nazzaro nel 1902. Con il nome di Orso, assunse il ruolo di ispettore nelle zone di sviluppo della lotta armata partigiana. Catturato il 9 marzo del 1944 dai fascisti mentre tornava dal’appenino forlivese, venne torturato quattro giorni e poi ucciso.

Il libro di Miti ripercorre la vita avventurosa di Orso, a cui fu assegnata la Medaglia d’Argento alla memoria: dalla sua attività di barcaiolo sul Po e l’emigrazione nel 1924 in Argentina, fino al ritorno in Europa per partecipare alla guerra civile spagnola contro i franchisti, l’internamento in Francia e poi in Italia sull’isola di Ventotene. E l’ultima parte dedicata alla lotta contro il fascismo e il nazismo.