Danza, alla scuola Petit Pas la masterclass di Franco De Vita

Duplice appuntamento, martedì 3 e mercoledì 4 maggio, con gli esami di American Ballet Theatre National Curriculum organizzati dalla scuola di danza Petit Pas presso l’Ostello del Teatro in via Trento 29/c a Piacenza.

Un’iniziativa realizzata con il sostegno del bando “Piacenza riparte con la cultura”, che coinvolgerà circa 25 ragazze dagli 8 ai 13 anni. Se, nelle due mattinate, si svolgeranno gli esami, in entrambi i pomeriggi sarà possibile, per gli iscritti, partecipare alla Masterclass tenuta dal maestro di fama internazionale Franco De Vita, tra i fondatori del programma di formazione dell’American Ballet, che coniuga elementi della scuola italiana, francese e russa, è articolato su nove livelli e si incentra sulla conciliazione tra crescita artistica, salute dei ballerini e sviluppo dei bambini.

“Supportare il tessuto culturale del territorio – rimarca l’assessore Jonathan Papamarenghi – significa anche investire risorse sulla valorizzazione dei nuovi talenti e sulle opportunità educative che la cultura offre a bambini e ragazzi. Non a caso, tra i criteri dirimenti considerati nel bando vi era anche la capacità di coinvolgere il target giovanile e la scuola Petit Pas, che meritevolmente porta avanti la sua attività dal 2014, è sempre molto attenta a questo aspetto. Non occorre sottolineare, peraltro, che anche la danza, come tutti gli ambiti dello spettacolo – e, se pensiamo anche alla sua connotazione di pratica sportiva, ben più di altre discipline – ha fortemente sofferto le conseguenze della pandemia, per cui è fondamentale garantire anche a questo settore gli strumenti perché possa esprimersi la creatività e l’arte”.

“Poter seguire questa Masterclass – spiega Ottavia Marenghi, direttrice artistica di Petit Pas – è un’opportunità unica per le ragazze che partecipano, perché Franco De Vita torna per la prima volta in Italia dopo la pandemia e la nostra scuola è una tra le poche, in Italia, sede degli esami dell’American Ballet Theatre National Curriculum. Questo programma mira ad assistere gli insegnanti principianti e di livello avanzato nella formazione degli studenti all’uso corretto dei loro corpi, fornendo nel contempo agli studenti un’ampia conoscenza tecnica del balletto classico e la capacità di adattarsi a tutti gli stili e le tecniche”.

L’Ostello del Teatro di via Trento 29/c, dove si svolgeranno esami e Masterclass, è la sede operativa della scuola Petit Pas, unica a Piacenza a seguire i principi dell’ABT National Training Curriculum di New York, oltre al metodo Cecchetti Classical Ballet della Imperial Society of Teachers of Dancing. Il maestro Franco De Vita concederà inoltre un’intervista agli speaker di Pc Radio Cult, l’emittente web che ormai da un anno promuove le realtà culturali attive a Piacenza.