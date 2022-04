De Micheli (Pd): “Clausola sociale tutela da mantenere, sui diritti nessun arretramento”

“La clausola sociale per i lavoratori in appalto è una tutela fondamentale, va mantenuta”. La parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli risponde all’appello lanciato dai sindacati sul nuovo disegno di legge Appalti all’esame del Parlamento che nella sua attuale formulazione non contempla l’obbligatorietà della clausola sociale in caso di passaggio da una ditta a un’altra in caso di cambio di appalto.

“Il Partito Democratico condivide a pieno la richiesta del sindacato – scrive De Micheli in una nota – sul mantenimento dell’obbligo di ‘clausola sociale’ in caso di cambio di appalto. Si tratta di una norma fondamentale per la tutela dei lavoratori nel passaggio da un’azienda all’altra, a seguito di nuove assegnazioni di appalti pubblici: per questo occorre mantenerla anche nel nuovo Disegno di Legge sugli appalti, all’esame del Parlamento. Un provvedimento che contiene importanti innovazioni e che non può segnare alcun arretramento sul tema dei diritti: alla Camera insieme al gruppo Pd mi spenderò per ottenere questo risultato”.