“Deporre un mazzo di fiori nelle strade di Piacenza teatro della Resistenza”

“La Festa della Liberazione che ci prepariamo a celebrare sarà necessariamente vissuta con sentimenti carichi di angoscia per i terribili eventi del conflitto in Ucraina. Sarà anche il primo 25 aprile da due anni a questa parte parzialmente libero dai vincoli dettati dalla emergenza sanitaria. Potremo vivere nuovamente la partecipazione al corteo, alla manifestazione di Piazza dei Cavalli ed i festeggiamenti del pomeriggio che tradizionalmente da diversi l’Anpi promuove”. Lo scrive in una nota la sezione cittadina dell’Anpi di Piacenza.

“Desideriamo inoltre rinnovare un’iniziativa che lo scorso anno è stata apprezzata – prosegue Anpi – e che crediamo sia significativa: l’omaggio alle “strade del 25 aprile” ossia la deposizione di fiori presso le vie e le piazze dedicate ai fatti ed ai personaggi della resistenza italiana e piacentina. Sono oltre sessanta i luoghi dedicati alla Lotta di Liberazione, ai suoi eventi ed ai suoi eroi: il segno che Piacenza – città medaglia d’oro al valor militare – ha ritenuto di dedicare affinché la comunità non perdesse la memoria di ciò che nel nostro Paese fonda lo stare insieme democratico. Si è trattato di una scelta d‘identità democratica, costruita negli anni e che non guardava semplicemente al passato, ma intendeva orientare il futuro, in un’ottica di pace e di rifiuto della violenza che il fascismo in se incarna”.

“Quest’anno vorremmo che i soci dell’Anpi cittadina – precisa la nota – “adottassero” ciascuno un luogo, una strada, una piazza e che deponessero nella giornata del 24 aprile – a nome degli antifascisti piacentini – un mazzo di fiori offerto dall’Anpi, da ritirare presso un fiorista cittadino. Ad oggi sono pervenute numerose adesioni, segno dell’interesse e della sensibilità dimostrate dai nostri iscritti verso coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà e la pace nel nostro Paese”.

ECCO L’ELENCO DELLE STRADE:

