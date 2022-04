Dopo due anni, torna in presenza il concerto della Banca di Piacenza

Dopo due edizioni in streaming causa pandemia, torna in presenza il Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza, giunto alla 36ª edizione a conferma di una tradizione che continua. L’appuntamento – che rientra nel programma delle celebrazioni dei 500 anni dalla posa della prima pietra di Santa Maria di Campagna – è per lunedì 11 aprile, alle 21.15, nella splendida cornice della Basilica mariana.

Sotto la direzione artistica del Gruppo strumentale Ciampi si esibiranno le voci bianche, giovanili e miste del Coro Polifonico Farnesiano e l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretti dal maestro Mario Pigazzini. Il concerto si concluderà con l’esecuzione del canto Alleluja da “Il Messia” di G. F. Haendel. Le prenotazioni sono esaurite.