Dopo il lockdown i reati alzano la testa (+4%). Raddoppiate le denunce per violenze sessuali

Durante i mesi più duri di lotta contro il covid veniva ripetuto il mantra “ne usciremo migliori”. Guardando il report diffuso dalla Questura di Piacenza, in occasione dei 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, esce però un’immagine diversa della città.

Confrontando il periodo compreso tra il primo aprile 2020/31 marzo 2021 e il primo aprile 2021/31 marzo 2022, i reati a Piacenza sono aumentati complessivamente del 4,13%. Crescono in maniera particolare i crimini violenti (19,6%), così come i furti e le rapine (19,92%). In calo, invece, quelli legati alla droga (-15,78%). Le percentuali cambiano prendendo in considerazione l’intero territorio provinciale, dove nello stesso arco di tempo i reati calano complessivamente dell’11%. Segno meno per i reati contro la persona (-13%), così come per quelli contro il patrimonio (-21%). Ancora più netto il calo per gli stupefacenti (-39%).

Analizzando più da vicino i dati forniti dalla Questura, si nota un deciso incremento delle violenze: i casi di maltrattamenti in famiglia trattati dalla polizia passano, nell’arco di un anno, da 45 a 77 (32 in più), così come le violenze sessuali. Le denunce sono raddoppiate: da 10 a 29 nell’ultimo anno. In aumento anche i casi di stalking: passano da 13 a 25. Da parte della squadra mobile, sono state 42 le persone arrestate (6 in più rispetto allo scorso anno), 265 quelle denunciate (9 in più). Anche gli agenti in forze all’attività di prevenzione e soccorso pubblico hanno visto aumentare l’attività: le persone denunciate sono passate da 329 a 430, più che raddoppiati gli arresti: da 40 a 84.

La Polstrada passa da uno a 5 arresti nell’ultimo anno, mentre cala il numero dei denunciati (da 33 a 26). Aumentano gli incidenti che hanno richiesto l’intervento degli agenti: quelli con feriti passano da 80 a 122, quelli mortali da 2 a 3. La Polfer ha denunciato, nell’ultimo anno, 50 persone (25 nell’anno precedente) ed effettuato un arresto. Raddoppiata l’attività di controllo: le persone identificate passano da 4705 a 9832.