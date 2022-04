Doppio appuntamento per il VO2 Team Pink, in gara tra Romagna e Veneto

Week end tra Romagna e Veneto per il VO2 Team Pink, di scena in un doppio appuntamento.

Domani (sabato) la formazione Donne Junior del sodalizio piacentino (ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati) sarà al via della cronometro di Boncellino (Ravenna) con il programma della manifestazione che partirà alle 14. Nove chilometri e 250 metri la distanza da affrontare con l’occhio al riscontro contro il tempo; quattro le “panterine” impegnate: la torinese Martina Sanfilippo, la bergamasca Camilla Locatelli, la pavese Chiara Sacchi e la faentina Valentina Zanzi, che correrà nella propria provincia di origine. “E’ la prima cronometro dell’anno – spiega il ds Peiretti – e dovremo rompere il ghiaccio con la specialità e testare il nostro livello anche rispetto alle nostre più dirette avversarie. Mi aspetto comunque una bella prestazione da parte delle nostre ragazze e spunti da cogliere in vista delle prossime cronometro”.

Domenica, invece, le “panterine” attaccheranno il numero al secondo Trofeo Rosa “Green Bike” a Sant’Urbano (Padova). Alle 11 spazio alla gara per Donne Juniores, con un circuito pianeggiante di 11 chilometri da percorrere 8 volte per un totale di 88 chilometri. Alle 14,30, invece, prenderà il via la corsa per Donne Elite, con 9 tornate e 99 chilometri a separare partenza e arrivo. In Veneto, il VO2 Team Pink schiererà la formazione Donne Junior al completo (Martina Sanfilippo, Chiara Sacchi, Vittoria Grassi, Sara Guidetti, Valentina Zanzi, Camilla Locatelli e Rebecca Vezzosi), mentre nelle Elite gareggerà l’under 23 trentina Elisa Tonelli. “Cercheremo – commenta Peiretti – di disputare belle gare come negli ultimi week end, cercando di far emergere le nostre ruote veloci”.

CICLISMO GIOVANILE VO2 TEAM PINK – Per il sodalizio che cura il vivaio delle “panterine” (Donne Esordienti e Allieve, ds Vincenzo Alongi e Mario Ferrari), l’unico impegno del week end sarà la cronometro di sabato a Boncellino. Al via le Allieve Irma Siri, Giorgia Tagliavini, Linda Ferrari, Marta Festa ed Emma Del Bono, mentre le Esordienti Giulia Casubolo e Serena Zannoni correranno in coppia.