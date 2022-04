Ha aperto i battenti il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica, situato in via Farnesiana,17 a Piacenza. Il taglio del nastro alla presenza dei vertici di Coldiretti e delle autorità civili e religiose.

Definito “una comunità di persone intorno al cibo e alle tante eccellenze agroalimentari”, l’apertura del nuovo spazio coperto sarà nei fine settimana: la campagna approderà in città ogni venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14 e 30.

Con una ventina di aziende agricole dedite alla vendita diretta sarà possibile quindi acquistare direttamente da agricoltori, allevatori e anche pescatori, grazie alla partecipazione di una cooperativa di Sestri Levante. Frutta, verdura, carne, pesce, formaggi e molto altro per la spesa sostenibile, ma anche per eventi e iniziative: attraverso laboratori, degustazioni e feste a tema per valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari, i sapori e le tradizioni culinarie del territorio.

Inoltre il Mercato Coperto ospiterà gli agriturismi di Terranostra, l’area enoteca e le gelaterie di Campagna Amica: sarà il posto ideale per prendersi una pausa o concedersi un agri-aperitivo con prodotti buoni, genuini e di qualità, nel rispetto della stagionalità e della territorialità.