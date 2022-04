Elezioni, Cugini (ApP) fa tappa a Mortizza

Mortizza, Bosco dei Santi, Gerbido soffrono il senso di abbandono e la lontananza dalla città, da sempre, come accade a tutte le frazioni. Di forte attualità le tematiche cave, la cura del verde, l’igiene e il decoro urbano. Ma anche il truck center e i lavori di costruzione. C’è preoccupazione da parte dei residenti per la loro durata, per le modifiche alla viabilità, il traffico pesante, le deviazioni, la corsia di immissione dei tir.

In questi anni cosa è stato fatto? E soprattutto, oggi, per i cittadini di queste frazioni quali sono le priorità? “Noi di Alternativa per Piacenza porgiamo orecchi e cuore alle loro esigenze – ha detto il candidato sindaco Stefano Cugini – per questo ancora una volta con il nostro tour Zaino in Spalla saremo tra la gente perché solo così si può prendere coscienza delle reali necessità delle persone.

Ci troviamo a Mortizza sabato 9 aprile alle 18, al bar da Valentino in via Marenghi 29. A seguire la nostra cena appassionata, all’oratorio Bosco dei Santi”.