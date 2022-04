Esordio sfortunato per il Piacenza Baseball contro Junior Parma

Brutto scossone per il Piacenza che nella prima di Serie B rimedia due sconfitte in casa contro lo Junior Parma (6-4 in gara1 e 11-8 gara2). Anche se i due match si sono sviluppati in maniera diversa, in entrambi i biancorossi hanno creato ad un certo punto i presupposti per arrivare a ottenere qualcosa di buono, ma purtroppo nei momenti decisivi ad avere la meglio è sempre stata la squadra ospite.

GARA1

JUNIOR PARMA 0-0-1-0-0-0-3-0-2 6 PIACENZA 0-0-0-0-2-0-2-0-0 4

Formazione: Perez 2b, Minoia ec, Chacon ss, Schiavoni 3b, Calderon 1B/es, Molina ed, Gardenghi ric, Contardi es (Carnevale lan), Casana dh (Cufrè 1b). Lanciatori: Cufrè (rl 6.1 bv5 bb 2 k3 pgl 2), Carnevale ( rl2.2 bv3 bb1 k6 pgl 0).

Si comincia subito con, sul monte di lancio, il confronto di lusso tra il biancorosso Ezequiel Cufrè e l’ex Francesco Corsaro. Disponendo entrambi esperienza da vendere, mantengono chiuso il match per i primi 6 innings, quelli per l’appunto che li vedono assoluti protagonisti. Gli ospiti segnano al 3° (1-0) col doppio di Valenti ma Piacenza risponde al 5° con 2 punti che sono la conseguenza dei singoli di Casana, Perez e Schiavoni (e sarebbe potuta andar meglio se sull’azione decisiva Minoia e Schiavoni non fossero eliminati rispettivamente in terza e seconda base). Al 7° scendono i partenti e, manco a dirlo, la musica cambia con subito cinque segnature in totale. Tre di marca ospite (ma a pesare ci sono due errori) e due piacentine grazie al triplo di Cufrè, il singolo di Perez ed un errore. Si entra così in dirittura finale sul 4-4 e, mentre il line-up di casa si spegne senza che i suoi ultimi undici battitori riescano a produrre una battuta valida, lo Junior trova all’ultimo assalto i punti della vittoria che li premia con un 6-4 davvero amaro per Piacenza. Una battuta d’arresto dura da digerire, indubbiamente evitabile che può avere come unica consolazione il fatto di doverla patire contro un avversario che per tutti, nella stagione, siamo certi rappresenterà una minaccia.

GARA 2

JUNIOR PARMA 2-1-2-0-0-0-1-1-4 11 PIACENZA 0-0-0-2-0-1-1-2-2 8

Formazione: Perez 2b, Minoia ec, Chacon ss, Schiavoni 3b, Cufrè 1b, Calderon dh/ed/es, Gibson ric (Gardenghi), Molina ed/lan/ed, Contardi es (Casana ph, Pinoia, Carnevale ph). Lanciatori: Dall’Agnese (rl4 bv3 bb1 k8 pgl 2), Sanna L. (rl3.1 bv3 bb1 k1 pgl2), Molina (rl0.2 bv2 bb3 k0 pgl4), Macak (rl1 bv1 bb0 k0 pgl0).

Al pomeriggio il Piacenza intraprende il cammino più lungo e difficile per cercare di guadagnarsi la rivincita. Lo Junior infatti, complici 5 errori piacentini, arriva sul 5-0 già al terzo inning e cattivi presagi cominciano ad addensarsi sul De Benedetti. Per fortuna i biancorossi dimostrano di essere, nonostante tutto, ancora vivi e a partire dal 4° inning iniziano una rimonta che ad un certo punto ha rischiato davvero di concretizzarsi. Due punti subito (5-2) poi un altro al 6° ( 5-3 con doppio di Calderon) e ancora uno per parte al 7° ( 6-4 con punto battuto a casa da Schiavoni). La partita può quindi considerarsi riaperta anche perchè Piacenza dimostra di crederci sul serio ed esce dall’8°inning sul 7-6 (doppio di Gardenghi) lasciando in seconda base il punto del possibile pareggio. Lo scivolone che costerà la seconda delusione della giornata arriva al 9° con i 4 punti parmensi che faranno la differenza. Al cambio campo i padroni di casa hanno ancora energie per riempire le basi e ridurre il distacco ma purtroppo un errore ed il singolo a destra di Molina non bastano a completare l’impensabile recupero. Finisce 11-8 per lo Junior e per Piacenza stavolta rimane meno da recriminare visti i troppi errori in difesa. Il bilancio di giornata ferma Piacenza al palo ma non ne ridimensiona il valore. Nonostante i colpi subiti il potenziale della squadra si è visto e la speranza per momenti migliori è più che fondata. C’è da lavorare ma in questa amara giornata d’esordio non è tutto da buttare, anzi. Più che altro urge recuperare smalto perchè domenica prossima bussa alle porte il derby con Codogno.