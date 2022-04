Esperia non fa sconti, a Cremona il Fumara battuto in tre parziali

Il Fumara MioVolley non riesce ad impensierire le cremonesi dell’Esperia che conquistano così tre punti dopo altrettanti set di partita: arriva ora la pausa pasquale prima delle due sfide con Tirabassi & Vezzali e Alsenese che decideranno la corsa salvezza.

Coach Codeluppi sceglie la diagonale Allasia-Liguori, Scarabelli e Falucci bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero.

Avvio di partita piuttosto combattuto: il primo vantaggio è biancoblu, Esperia risponde guadagnando l’8-7 e allungando fino all’11-8 che vale il primo timeout in casa Fumara. Guaschino lascia il segno con un primo tempo (13-10) ma sono le cremonesi a restare avanti (16-11). Il cambio in diagonale con gli ingressi di Caviati e Chinosi non sortisce gli effetti sperati: si chiude sul 25-16.

Il servizio di Lodi rende la vita difficile alla seconda linea biancoblu (4-0), rispondono Guaschino e Falcucci (7-5) ma le cremonesi premono nuovamente sull’acceleratore (11-6). Due ace di Pionelli rendono più solido il vantaggio gialloblu (16-10), Amatori alza il muro del 18-12, gli ingressi di Nedeljkovic e Sacchi regalano una piccola spinta al Fumara che però non trova l’aggancio, 15-19 è lo score finale.

Terzo set che si apre in equilibrio con i punti di Falcucci e Scarabelli (6-6). Cremona tenta la prima sterzata del parziale (12-9) con coach Codeluppi a fermare il gioco sul 14-10. Chinosi trova una diagonale strettissima per il 17-13, si arriva fino al 18-16 prima e al 20-18 poi ma l’allungo decisivo è di Esperia per il definitivo 3-0 finale.

ESPERIA CREMONA-FUMARA MIOVOLLEY 3-0 (25-16; 25-19; 25-18)

ESPERIA CREMONA: Brandini 11, Badini 2, Ravera 3, Lodi 14, Crestin 1, Coppi 11, Rizzieri 1, Pionelli 9, Pedretti 2, Martino, Zampedri (L). NE: Arcuri, Decordi. All. Magri-Denti

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 1, Caviati, Liguori 3, Chinosi 7, Scarabelli 9, Falcucci 6, Antola, Sacchi 1, Amatori 7, Guaschino 7, Nedeljkovic, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco