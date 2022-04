Etichette irregolari, maxi sequestro di pantofole dell’agenzia delle dogane di Piacenza

Irregolarità sulle etichette: maxi sequestro di pantofole da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piacenza.

L’operazione è scattata a seguito delle normali attività di controllo dei flussi di prodotti introdotti nel territorio dell’Unione Europea. Funzionari ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) dell’Ufficio di Piacenza hanno così appurato irregolarità sulle etichette di 12.480 pantofole, destinate alla vendita ai consumatori, per le quali è stata riscontrata l’assenza dell’etichettatura relativa ai materiali utilizzati per la loro composizione. Per l’infrazione è stata irrogata, nei confronti del distributore, una sanzione pari a 6.000 euro.

La stessa ditta è stata sanzionata, pochi giorni dopo, per 24mila euro per un’analoga infrazione. In questo caso, i funzionari dell’agenzia hanno riscontrato l’assenza delle obbligatorie note tecniche su 26.500 lampade.

In entrambi i casi – spiega l’Agenzia delle Dogane – la norma violata è l’art. 26 del Regolamento UE n. 2019/1020. La sicurezza dei prodotti che arrivano nel territorio dell’Unione Europea, volta alla tutela della salute e della sicurezza delle persone, rimane una priorità dell’ADM.