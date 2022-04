Eurobasket Roma troppo forte per la Bakery ( 82-74)

Terminate le 26 giornate del girone verde di A2 LNP Old Wild West, la Bakery si appresta a disputare le quattro partite che decideranno il piazzamento finale ed il destino dei biancorossi.

Quest’oggi l’incrocio con il girone rosso ci porta in dote la sfida contro l’Eurobasket Roma, squadra dalla posizione e dal livello simile a quello della Bakery.

La peculiarità di queste partite sarà infatti quella che ogni squadra affronterà quattro squadre a testa del girone opposto, le due squadre classificate sopra la relativa posizione in classifica, e le due appena sotto.

Piacenza, essendosi classificata dodicesima nel proprio girone, affronterà quindi, oltre all’Eurobasket Roma, anche Chieti, Nardò e Fabriano.

Parte forte la Bakery grazie a 4 punti del solito Morse una tripla di Bonacini, ormai pienamente entrato nei meccanismi di coach Campanella.

L’Eurobasket fa però capire di essere scesa in campo col piglio giusto e rientra grazie alle tre bocche da fuoco: Pepe, Hill e Carrol Jr.

La presenza dentro e fuori dall’area di Donzelli (5 punti e 5 rimbalzi) e i 10 punti di Morse permettono agli emiliani di chiudere in vantaggio il primo parziale sul 18-20, grazie alle migliori percentuali al tiro; solo il 34% dal campo per i padroni di casa.

Protagonista del secondo quarto è Simone Pepe, letale tiratore da 17 punti a partita per Roma, che mette in mostra tutto il suo arsenale offensivo producendo un mini vantaggio ospite che non supera mai il possesso di distanza.

La Bakery è brava a trovare soluzioni non solo con Morse ma anche con Czumbel (6), Bonacini (6) e Donzelli (7).

Raivio, fermo a soli 4 punti realizzati, sta però dispensando assist (4) per i compagni.

Il piano partita dell’Eurobasket è apparso chiaro sin da subito: limitare al tiro l’americano e scommettere sulle basse percentuali dei suoi compagni. Morse finora ha deluso le aspettative dei romani, producendo 13 punti, frutto di un ottimo 6/9 da 2 e 1/2 dalla lunetta.

Il secondo parziale termina 37-40, facendo presagire una seconda, metà di partita al cardiopalma per entrambe le compagini.

Inaugura il terzo quarto un canestro da due punti di Pepe e subito dopo Hill conquista un fallo che lo porta in lunetta, dove trasforma entrambi i tiri tentati. Coach Campanella interrompe il gioco dopo pochi secondi per tamponare il brutto momento biancorosso, prima di incappare in altri canestri ad opera dell’Eurobasket.

Ci pensa Bonacini, con un gioco da 3 punti, a riportare in vantaggio i suoi sul 41-43.

Spinge sull’acceleratore Roma che vola sul 51-45 grazie al duo Pepe-Hill, ma Bonacini è mortifero dalla lunga distanza (3/3) e permette ai suoi di rientrare sotto il possesso di distanza.

Roma ha ormai alzato l’intensità e trova diversi viaggi in lunetta che le garantiscono di racimolare pochi, ma preziosi punti; il penultimo quarto termina sul punteggio di 61-57 in favore dei padroni di casa.

Trascorsi una manciata di minuti nel corso dell’ultimo quarto, Roma fugge via sul 69-60 grazie ad Ulaneo, abile a farsi trovare sotto le plance, e Schina, preciso da oltre l’arco.

Piacenza non vuole uscire dalla partita e si affida ai suoi uomini di maggior talento ed esperienza: Morse fa piazza pulita sotto il canestro e Raivio infila 5 punti che valgono il 69-67 alla metà esatta del quarto.

Il sorpasso è realtà grazie ad un gioco da 3 punti di un glaciale Bonacini, già 17 per lui; 69-70 Bakery e ultimi 3 minuti di battaglia ad attendere le due compagini.

102 secondi al termine e la tripla di Baldasso permette a Roma di avanzare sul 79-74; il giovane romano si ripete nell’azione seguente portando i suoi sul +8 con poco più di 1 minuto da giocare al termine del match.

Le triple di Czumbel e Bonacini si spengono sul ferro e Piacenza non riesce a rientrare. I due punti vanno alla squadra di casa che vede materializzarsi la matematica salvezza nel proprio girone.

Per la Bakery invece appuntamento a mercoledì 20 aprile dove, tra le mura amiche, affronterà alle ore 20:00 Fabriano, in un match di fondamentale importanza in ottica salvezza.

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Hill 19, Schina 5, Viglianisi 8, Baldasso 16, Carrol Jr 8, Pepe 22, Ulaneo 4, Fanti ne, Quarta ne, Pavone ne, Sardo ne. Allenatore: Damiano Pilot

BAKERY PIACENZA: Bonacini 17, Venuto ne, Lucarelli 7, Raivio 15, Donzelli 10, Morse 19, Sacchettini, Chinellato, Czumbel 6, El Agbani ne.

Allenatore: Federico Campanella

Parziali: 18-20, 37-40, 61-57, 82-74.