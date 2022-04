L’Everest Piacenza Rugby esce vittorioso dal big match della giornata espugnando il campo dell’Amatori Union Milano per 15 a 14. Una partita molto combattuta che è sembrata ricalcare quella giocata nel girone di andata quanto al Beltrametti il quindici biancorosso vinse con il punteggio di 16-14 grazie ad una meta trasformata all’ultimo minuto di gioco. E’ stato il piede sicuro di Jacopo Trabacchi a chiudere la partita con un angolato calcio di punizione concesso dall’arbitro per un placcaggio alto a tempo ormai scaduto.

La cronaca della gara vede subito la squadra milanese proiettarsi in avanti e al 6’ viene fermata in touche ad un passo dalla meta. Continua la pressione dei padroni di casa, peraltro ben arginata dalla difesa piacentina che solo al 12’ riesce per la prima volta ad affacciarsi nell’area dei 22 metri difensivi dell’Amatori Union grazie ad un‘azione dei trequarti con Sanchez in bella evidenza. Prontamente Milano reagisce attaccando ripetutamente la linea difensiva del Piacenza, ma grazie anche ad una certa imprecisione nei lanci in rimessa non riesce a sbloccare il risultato. Al 22’ Amatori Union va in vantaggio (3-0), decidendo di trasformare un calcio di punizione da non difficile posizione; Everest Piacenza ribalta poi il punteggio (3-7) grazie ad una meta di Alessandro Casali trasformata da Sanchez. Appena il tempo di riprendere il gioco e al 37‘ i padroni di casa ritornano in vantaggio; la trasformazione si stampa sul palo della porta piacentina (8-7). Nuovo capovolgimento di fronte e sono i piacentini ad entrare in area di meta ma questa volta senza schiacciare l’ovale a terra. Si chiude così il primo tempo.

Foto 3 di 3





Il secondo tempo riprende evidenziando una superiorità di marca milanese che si concretizzata al 53’ grazie anche ad una ingenuità nella gestione difensiva di un pallone innocuo. Facile la trasformazione del calcio di punizione concesso (11-7).

Al 18’ Milano ha a disposizione ancora un facile calcio di punizione ma la trasformazione questa volta viene incredibilmente sbagliata. L’iniziativa torna in mano al Piacenza Rugby, si arriva così al 73’ minuto con Roda lesto a schiacciare in meta un pallone mal controllato dai giocatori schierati in touche. La difficile trasformazione non riesce (11-12). Il gioco riprende e Milano ha subito l’occasione per riportarsi in vantaggio per un fallo commesso dalla difesa piacentina sulla propria linea dei 22 metri. Questa volta il calcio riesce e al 78’ Milano è di nuovo avanti (14-12).

Il finale è degno di un romanzo giallo: la difesa piacentina fatica a contenere le percussioni avversarie e l’arbitro assegna un nuovo calcio di punizione ai padroni di casa in prossimità della linea di meta piacentina; le speranze dei biancorossi di recuperare lo svantaggio sembrano svanire, ma è l’assistente di linea a richiamare l’attenzione dell‘arbitro segnalando un precedente avanti volontario dei milanesi. Il calcio di punizione viene così girato a favore dell’Everest. Sull’evoluzione del gioco i biancorossi conquistano terreno fino ad arrivare in prossimità dei 22’ avversari quando vengono fermati con un placcaggio alto. Il capitano Casali, indica i pali e sulla piazzola si presenta Jacopo Trabacchi che regge bene la pressione e con determinazione calcia il pallone della vittoria per la squadra allenata da coach Grangetto (14-15). La nutrita rappresentanza dei sostenitori piacentini esulta sulle gradinate.

AMATORI UNION MILANO: Bandera, Bienati, Maresca, Riva, Dunde, Cagnoni, Cagnoni, Zanotti, Mastromauro, Demolli, Sirtori, Garbellotto, Morosi, Sabatello, Caldara. A disp: Piciaccia, Guidetti, Del Vecchio, Grossi, Elemi, Signorelli, Morelli. All.: Pisati

EVEREST PIACENZA: Mas, Nosotti (35’st Trabacchi J.), Crotti, Sanchez, Bertorello (22’st Bucellari), Franchi (1’st Trabacchi L., Negrello, Casali Ale., Marazzi, Milani (38’ Roda), Bonatti (19’st Battini), Casali Alb., Rapone, Baccalini, Alberti A. (14’st Alberti M.) All.: Grangetto

Arbitro: Erasmus di Treviso

Marcatori: 22’ cp Cagnoni (3-0); 35’ mt Casali Ale tr Sanchez (3-7); 38’ mt Morelli (8-7); secondo tempo: 13’ cp Cagnoni (11-7); 35’ mt Roda (11-12); 39’ cp Cagnoni (14-12); 40’ cp Trabacchi J. (14-15)

PROSSIMO TURNO: Appuntamento a domenica prossima 10 Aprile al Beltrametti per Everest Piacenza-Monferrato.

Foto: Monica Dallavalle

La partita è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club.