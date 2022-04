Fa’ la cosa giusta!, le realtà piacentine alla fiera nazionale del consumo critico

Dal 29 aprile al 1° maggio, apre la diciottesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, che torna in presenza dopo due anni nella storica sede di fieramilanocity. Centinaia di espositori e un ricco calendario di incontri, laboratori e presentazioni, a ingresso gratuito per tutti i visitatori con pre-registrazione online.

Dalla provincia di Piacenza – fanno sapere gli organizzatori – saranno diverse le realtà che verranno ad animare la fiera. Da Fiorenzuola d’Arda nella sezione Critical Fashion arriva Ara Couture, piccolo laboratorio sartoriale gestito da Ara, che progetta, disegna, realizza e rifinisce ogni capo. Ogni prodotto è fatto a mano, utilizzando come tessuto principale quello africano in 100% cotone, che viene unito ad altri tessuti. Da Podenzano nella sezione Mangia come Parli, torna Retorto Birrificio Artigianale, nato nel 2011 dalla cooperazione dei fratelli Marcello, Monica e Davide, che spinti dal desiderio di rivoluzionare il panorama produttivo italiano hanno sperimentato sapori diversi per nuove sensazioni. Inizialmente quattro birre e poi tante ancora, così come numerosi sono i riconoscimenti ottenuti, nell’ambito di fiere e concorsi a livello nazionale.

Da San Protaso nella sezione Mangia come Parli, torna l’Azienda Agricola Landini, realtà impegnata nella coltivazione di colture alternative quali lino, quinoa, canapa, ceci e della trasformazione dei prodotti raccolti in farine senza glutine ed oli vergini, frutto della spremitura a freddo dei relativi semi. Questi prodotti offrono notevoli proprietà salutari e benefiche, perché rappresentano una naturale fonte di omega-3 ed omega-6. Nell’area Territori resistenti si potranno trovare i formaggi di capra, realizzati utilizzando latte prodotto all’interno del proprio allevamento di Capriss, da Alseno. Da Castel San Giovanni, per la sezione Turismo Consapevole e Grandi Cammini, arriva Confluenze: Turismo lento in Val Tidone e Val Luretta che propone itinerari per scoprire borghi, sentieri, vigne e esperienze di turismo lento.

Fa’ la cosa giusta! 2022

da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio

orari: 9-20

INGRESSO GRATUITO CON REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA

fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4 – viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano