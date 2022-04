Festa della Liberazione, visite guidate al museo della Resistenza di Sperongia

Si chiama “La strada dei monti” l’evento organizzato per il 25 aprile dal Museo della Resistenza Piacentina, situato a Sperongia di Morfasso in val d’Arda.

Per la Festa della Liberazione, il museo ha organizzato una serie di visite guidate a tema. Di seguito il programma della giornata.

11.00 Emilio Canzi e gli anarchici nella lotta di Liberazione

12.00 Repubbliche partigiane. L’estate delle zone libere

15.00 La Resistenza difficile. Il movimento partigiano tra unità e conflitto

16.00 I ribelli del Monte Lama. Vladimiro Bersani e origini della Resistenza in Val d’Arda

17.00 Comandanti venuti da lontano. Gli stranieri nella Resistenza

18.00 Partigiane, staffette e combattenti. Le partigiane

CACCIA AL TESORO – Alle 16 in programma una “missione speciale” per i più piccoli, che dovranno aiutare un partigiano distratto a ritrovare tutti gli indizi che gli permetteranno di unirsi alle brigate del Comandante Canzi per liberare finalmente Piacenza.