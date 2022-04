Fiera dell’usato di Gossolengo, appuntamento il 19 giugno. La manifestazione, giunta alla 39esima edizione, apre le iscrizioni agli espositori. Tra le categorie ammesse figurano i commercianti ambulanti, i produttori agricoli, gli hobbisti e i creativi, le associazioni.

La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per il 19 maggio alle 12 e 30, tramite pec comune.gossolengo@legalmail.it o la piattaforma SUAPER (con relativa modulistica). Le domande di partecipazione dovranno essere compilate con la modulistica allegata suddivisa per categoria reperibile nella homepage del sito istituzionale www.comune.gossolengo.pc.it.

“Commercianti, associazioni, hobbisti e coloro che vendono opere del proprio ingegno (creativi) trovano tutte le indicazioni per inoltrare correttamente la domanda di partecipazione e per il pagamento del canone unico patrimoniale (occupazione suolo pubblico) nel modulo” – fa sapere l’amministrazione comunale di Gossolengo.