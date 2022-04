Fine settimana ricco di impegni per il Piacenza Rugby Club

Fine settimana ricco di impegni per le squadre del Piacenza Rugby. I Seniores dell’Everest Piacenza saranno di scena di fronte al proprio pubblico al Beltrametti e ospiteranno il Monferrato Rugby, squadra guidata da Claudio Franchi, ex giocatore e allenatore biancorosso. La partita è valida per la sedicesima giornata del campionato nazionale di serie B, giornata che vede il Cus Mi, attualmente al comando della classifica, fermo per turno di riposo. Fischio d’inizio domenica 10 aprile alle 15.30 (diretta streaming sul canale Facebook della società, aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound).

UNDER 17 – La compagine formata da Noceto/Colorno/Piacenza Rugby, reduce da tre sconfitte consecutive, sabato 9 aprile alle 17.30 lotterà per riscattarsi tra le mura amiche del Capra di Noceto dove è atteso il Firenze per la quinta giornata del Campionato Elite, Poule1. Convocati Piacenza Rugby: Roda, Dene, Francis, En Nehhal e Portente.

UNDER 13 – Partecipazione all’atteso torneo internazionale “Massimo Cuttitta Challenge”, organizzato dall’Amatori Parma con il prezioso contributo di Sergio Ghillani, manager nazionale italiana U18. Saranno 40 (di cui due scozzesi) le squadre Under 13, impegnate alla Cittadella del rugby di Parma il 9 e 10 aprile.

MINIRUGBY – Abituale allenamento al Mazzoni per i “mini” biancorossi under 7-9-11 che, come ogni sabato pomeriggio, sfoggeranno tutto il loro entusiasmo per un pomeriggio di sport, complicità e inclusione.

VETERANS – Gli “Old Boys” prenderanno parte alla 5^ Tappa del Torneo dei Ducati di touch rugby. L’appuntamento è per sabato 9 aprile al HBS stadium di Colorno con ritrovo alle 10.00 e inizio torneo alle 11. Il programma gare prevede la partecipazione di 12 squadre divise in due gironi e le vincenti di ogni girone disputeranno la finale. A seguire, l’immancabile terzo tempo per tutti.

Riposa, infine, l’Under 15.