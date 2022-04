Dopo alcuni mesi di chiusura di sentieri e boschi, si torna al trekking in completa libertà nel genovese e nell’alessandrino. Superati i vari lockdown per la pandemia, sugli amanti del trekking era caduta infatti una nuova e pericolosa tegola, quella della peste suina. Una malattia che si era diffusa nei cinghiali, padroni di boschi e foreste dei nostri territori: una minaccia che aveva portato le autorità della Liguria e del Piemonte a chiudere i sentieri poiché anche se l’uomo non è a rischio della salute, può trasmettere questa malattia ad altri animali selvatici e domestici, che a quel punto si ammalerebbero e dovrebbero essere soppressi.

Per fortuna da qualche giorno il miglioramento della situazione ha permesso alle istituzioni di riaprire a tutti i sentieri di Liguria e in Piemonte strettamente collegati alla rete di sentieri del nostro territorio provinciale. Sarà sufficiente seguire alcune semplici prescrizioni quali “il cambio di calzature alla partenza e all’arrivo delle escursioni, la disinfezione di suole e gomme oltre al parcheggio degli automezzi esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate”.

Questa decisione riapre quindi la possibilità per tanti amanti del trekking di tornare a camminare oltre il confine provinciale in direzione del mare, lungo la direttiva del Monte Antola, e di percorrere la variante piacentina della via del Sale, alla quale sarà presto dedicata la prossima uscita della collana Camminate piacentine di Edizioni Officine Gutenberg: un diario di viaggio di cinque ragazzi piacentini e al tempo stesso una guida preziosa per percorrere il cammino da Piacenza fino alla Liguria.

