Fiorenzuola con il sogno playoff, al Pavesi arriva la capolista Sudtirol

Sfida da bollino rosso per il Fiorenzuola, ma i rossoneri non vogliono fermarsi: domenica al Pavesi (fischio d’inizio ore 14.30) arriva la capolista Sudtirol, costretta a fare bottino pieno per tenere a distanza il Padova e mantenere il primo posto che vale la promozione diretta in Serie B.

Con il meritato successo ottenuto mercoledì sulla Juve Under 23, il terzo consecutivo, la squadra di Tabbiani ha di fatto ipotecato la salvezza facendo irruzione in zona playoff, che – parole del tecnico – diventa ora l’obiettivo di questo finale di stagione: dopo la sfida contro gli altoatesini, i rossoneri affronteranno la trasferta di Vercelli per poi chiudere la regular season al Pavesi con la Giana Erminio. L’ostacolo Sudtirol appare particolarmente impegnativo, anche se nelle ultime due giornate la squadra di Javorcic ha ottenuto un solo punto permettendo al Padova di portarsi a sole due lunghezze di distanza, con lo scontro diretto in programma la prossima settimana. Le due squadre si sono affrontate mercoledì nella finale di Coppa Italia, vinta dal Padova per 1-0.

“La salvezza è quasi raggiunta, con 43 punti dovrebbe essere difficile fare i playout – afferma mister Tabbiani -. Dobbiamo pero sempre guardare avanti. Se siamo maturi, per come stiamo adesso fisicamente dobbiamo crearci un altro obiettivo: siamo decimi e dobbiamo fare di tutto per centrare i playoff. La squadra sta bene e vorrei che questa stagione terminasse il più tardi possibile, abbiamo tutte le possibilità di fare qualcosa di epico”.

“Il Fiorenzuola è una squadra con una identità ben chiara, la seguo spesso e volentieri, faccio i componenti al mister, allo staff e ai giocatori che stanno facendo davvero bene – le parole alla vigilia del tecnico del Sudtirol Javorcic -. In questo momento il campionato ci sta mettendo davanti ad una sfida, dobbiamo essere bravi ad accettarla con orgoglio e coraggio, senza mai perdere la nostra identità”.