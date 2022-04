Fiorenzuola con la Giana Erminio a caccia del sogno playoff

Nella giornata che chiude la regular season di Serie C il Fiorenzuola ospita al Pavesi la Giana Erminio (domenica, fischio d’inizio ore 14.30).

I rossoneri, seppur sconfitti in rimonta a Vercelli, hanno raggiunto nell’ultimo turno la salvezza matematica, festeggiata tutti insieme ad inizio settimana insieme al compleanno del team manager Luca Baldrighi. Un traguardo pienamente meritato, arrivato al termine di una stagione da incorniciare per la squadra di Tabbiani, che coltiva ancora una piccola speranza di agguantare i playoff, al momento distanti due punti: servirà vincere domenica per poi guardare ai risultati di Pro Patria e Albinoleffe. Obiettivo non semplice, anche perchè al Pavesi arriverà una Giana penultima in classifica con una lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Legnago e affamata di punti per scongiurare il rischio sorpasso (l’ultima retrocede direttamente).

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto la salvezza con un turno di anticipo, la squadra merita un applauso per la stagione che ha fatto – afferma Tabbiani, che domenica non potrà guidare la squadra dalla panchina perchè squalificato -. Il discorso playoff non è ancora chiuso, domenica dovremo fare il nostro e vedere poi cosa succederà sugli altri campi, ma a parte tutto prevale l’orgoglio nei confronti di questi ragazzi per questa stagione”. Fra i rossoneri non sarà della partita il portiere Nicholas Battaiola, che ha riportato in allenamento una frattura ad una mano, e il difensore Simone Potop, fermato per un turno dal giudice sportivo.