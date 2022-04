Pro Vercelli ribalta il risultato, Fiorenzuola sconfitto (2-1)

PRO VERCELLI – FIORENZUOLA 2-1 (FINALE) Giani al 43′, Cristini al 58′, Vitale all’81’.

LA CRONACA

Finale al “Piola”, rossoneri sconfitti. Fiorenzuola salvo matematicamente senza passare per i play out.

GOL – Vitale all’81’ porta in vantaggio la Pro Vercelli

GOL – Arriva il pareggio dei padroni di casa con un gol di Cristini al 58′.

Di nuovo in campo le squadre.

Finito il primo tempo a Vercelli.

GOL del Fiorenzuola con Giani al 43′ che sfrutta un’incertezza degli avversari e sferra un tiro imprendibile da fuori area.

Iniziato il match.

Le formazioni ufficiali:

FIORENZUOLA (4-3-3): Burigana; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Stronati; Giani, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani.

PRO VERCELLI (3-4-3): Rizzo M.; Auriletto, Masi, Cristini; Iezzi, Louati, Vitale, Crialese; Della Morte, Comi, Panico. All. Lerda.

Impegno complicato per il Fiorenzuola, che nella penultima giornata di campionato affronta a domicilio la Pro Vercelli (ore 14.30). La netta sconfitta nell’ultimo turno contro la capolista Sudtirol non ha lasciato particolari strascichi tra i rossoneri: a 43 punti l’obiettivo salvezza è ormai in cassaforte (si aspetta solo la matematica) e la squadra di Tabbiani, al decimo posto in classifica con un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici, insegue ora l’obiettivo playoff. Dopo la trasferta di Vercelli, il Fiorenzuola chiuderà il campionato al Pavesi contro la Giana Erminio, in lotta per evitare la retrocessione diretta.